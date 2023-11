Torna a Milano “Re Panettone” con anche la giuria popolare

Tutto pronto per la sedicesima edizione di Re Panettone Milano 2023, che si svolgerà il 2 e il 3 dicembre al Parco Esposizioni Novegro. Re Panettone Milano 2023 è stato presentato al Foody Business Center di Milano, alla presenza del presidente Sogemi Cesare Ferrero, di Stanislao Porzio, ideatore e organizzatore di Re Panettone, di Alberto Schieppati, giornalista enogastronomico, di Achille Zoia, decano della pasticceria nazionale, e Andrea Rampinelli, brillante pasticciere milanese, vincitore di numerosi premi.

A Milano la 16ª edizione di Re Panettone

Come partecipare a Re Panettone

La sedicesima edizione vedrà il prezzo del panettone a 32 euro/chilo. Per entrare, si potranno scaricare ingressi gratuiti, ingressi con Laboratori Crescendo (12 euro) per i più piccoli e ingressi con qualifica di Giurato (6 euro voto per una categoria, 10 euro per entrambe). Chi acquista questi ultimi potrà, oltre che assaggiare e acquistare tutti i panettoni presenti, innanzitutto entrare dall’accesso prioritario giurati e stampa, risparmiandosi eventuali code e, naturalmente, votare.

Come votare i lievitati di Re Panettone

Sul sito repanettone.it, sezione Premio Re Panettone Milano 2023, tendina procedura di voto, è spiegata con illustrazioni e dovizia di particolari la meccanica di valutazione online, molto semplice e realizzabile con il proprio cellulare. La proclamazione dei vincitori (i primi 3 classificati delle due categorie per le giurie tecniche e i primi 3 classificati delle due categorie per la giuria popolare) sarà celebrata domenica 3 dicembre alle ore 18 in diretta Facebook, presso la sede dell’evento.

Alla scoperta del vero panettone artigianale

Altra novità significativa, la presenza del banco di Paart Movimento per la pasticceria d’arte ente del terzo Settore. Quest’associazione senza scopo di lucro ha lo scopo di salvaguardare l’enorme bagaglio di conoscenze e di pratiche riguardanti la pasticceria tradizionale, quella che parte da materie prime naturali. Oggi questo bagaglio è messo a serio rischio dalla diffusione dei semilavorati, che svuotano di professionalità il lavoro del pasticciere. Naturalità degli ingredienti significa anche attenzione alla salute: Paart ha dato inizio a una fruttuosa collaborazione con la Cattedra Unesco di Napoli, per mettere a punto prodotti sempre più sani, adatti anche al consumo da parte di categorie a rischio; prodotti che saranno presenti a Re Panettone.

Main sponsor, come sempre, il Molino Dallagiovanna, che segue Re Panettone dalla sua prima edizione del 2008. Altro sponsor confermato, Donq, azienda nipponica specializzata in prodotti da forno di matrice europea.