Tra food e mixology, W Rome e Giano Restaurant presentano Giumanji

W Rome presenta Giumanji, una serie di eventi interattivi a tema culinario e mixology, ispirati in maniera ludica all'omonima pellicola di culto di Joe Johnston “Jumanji”, esclusivamente per Giano Restaurant. A partire da novembre 2023, Giano Restaurant ospiterà una serie di eventi con alcune delle più influenti realtà enogastronomiche e del bere miscelato del territorio romano.

Giano Restaurant ospiterà gli eventi di Giumanji

Il gioco avrà inizio con l'evento di giovedì 9 novembre (Giumanji EP #1) che vedrà coinvolti alcuni ospiti d'eccellenza del panorama romano: Retrobottega per il food, Freni e frizioni per la mixology. Il bistellato chef Ciccio Sultano e l'executive chef Nicola Zamperetti, padroni di casa da Giano Restaurant, e Mattia Capezzuoli, bar manager W Lounge - protagonisti del Giumanji targato W Rome insieme a Chef e Barman ospiti - accoglieranno i partecipanti per accompagnarli attraverso gli ambienti dell'albergo romano - da Giano Restaurant al Giardino Clandestino, passando per Zucchero x Fabrizio Fiorani e il W Lounge - alla scoperta di nuovi, avventurosi, abbinamenti di gusto.

L'Executive Chef di Giano Nicola Zamperetti

Con l'aiuto del “narratore”, interpretato per l'occasione dall'attore Elio D'Alessandro, i partecipanti del gioco si faranno strada nella giungla capitolina alla scoperta di menu degustazione sorprendenti tra imprevisti, incontri con il “cacciatore” e immancabili imprese alla conquista del palato. Un nuovo modo ludico e giocoso di sperimentare la cucina come incontro di stili e all'insegna dell'interattività, in collaborazione con alcuni degli interpreti più apprezzati della scena culinaria e della mixology romana e con l'agenzia creativa Cultivar.

Giumanji, episodio uno in scena giovedì 9 novembre, ore 20.30

Giano Restaurant, guidato dall'Executive Chef Nicola Zamperetti, con la direzione dello Chef stellato Ciccio Sultano, propone agli ospiti una fusione di cucina siciliana e cultura romana, valorizzando i sapori italiani più autentici e ingredienti autoctoni della Sicilia. Il concept è quello di una Cucina Educata, somma di molte tradizioni siciliane, aristocratica, popolare, borghese e domestica, rivisitate con innovazione e creatività per “Tradire la tradizione”. Retrobottega è attualmente uno dei ristoranti più influenti sul territorio romano. Con una cucina dinamica e moderna è frequentato giornalmente da locals e turisti. I due chef-patron, Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice porteranno la loro visione ludica e il loro spirito fresco all'interno del mondo Giùmanji, regalando un'esperienza esclusiva, dal respiro internazionale.

Freni e Frizioni, per la 50 Best Bars il 33esimo miglior bar italiano

Freni e Frizioni, celebrato quest'anno come il 33esimo migliore al mondo nella prestigiosa classifica dei World 50 Best Bars, è un'icona del bere miscelato. Street bar aperto 18 anni fa vicino Piazza Trilussa, anch'esso meta di romani e non, costituisce ormai un appuntamento irrinunciabile in città.

Giumanji, episodio due con Marzapane. Gli altri appuntamenti

Il 13 dicembre andrà in scena il secondo "episodio" del format con i ragazzi di Marzapane. La serie proseguirà poi nel 2024 e vedrà come co-protagonisti in cucina molte altre realtà di spicco della scena romana tra le quali Zia Restaurant, Trecca, Per Me di Giulio Terrinoni, Antica Salumeria Roscioli e molti altri.