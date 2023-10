Drink Kong a Roma miglior bar italiano. Il 1° al mondo è di un italiano a Barcellona

Ci sono cinque locali italiani nella classifica dei primi 50 bar secondo la World's 50 Best Bars., vinto da un locale di Barcellona (il Sips) cofondato da un Italiano, Simone Caporale. In occasione della cerimonia di premiazione tenuta a Singapore è stata resa nota la graduatoria dei migliori locali del mondo.

Marc Alvarez e Simone Caporale, proprietari del bar che ha trionfato nella 50 Best

A tenere alta la bandiera tricolore nel settore della mixology internazionale sono il Drink Kong di Roma (con la sua 21esima posizione di fatto il miglior bar italiano), il Freni e Frizioni (ancora nella Capitale, al posto numero 33), il 1930 di Milano (42esimo), L'Antiquario di Napoli (posizione 44) e il Locale Firenze ad occupare la 46esima piazza. A questi locali, considerando la classifica dei primi 100 bar al mondo, va aggiunto anche lo storico indirizzo milanese Camparino in Galleria al 92esimo posto.

Dal 2018 il Drink Kong è un locale iconico a Roma

Il Drink Kong, situato in Piazza di S. Martino Ai Monti, nonostante sia stato aperto "solo" nel 2018 è l'ormai iconico locale romano in cui gli appassionati di mixology possono assaporare i drink preparati dallo staff di Patrik Pistolesi, il fondatore e proprietario del bar.

Patrick Pistlesi del Drink Kong a Roma (foto 50 Best)

“Unico” è una descrizione abusata, ma non nel caso di Drink Kong. Questo bar in una piazza alberata a breve distanza dal centro di Roma combina futurismo degli anni '70, King Kong e ispirazioni giapponesi, in uno spazio nero corvino, illuminato al neon, simile a una discoteca che combina più stanze e ambienti. In ogni caso, questo è il posto giusto per farsi vedere, con i locali adatti ai grammi che attirano scommettitori allegri, così come gli appassionati di cocktail che vengono per alcuni dei cocktail più innovativi della città.

Il Drink Ong a Roma (foto 50 Best)

L'ultimo menu utilizza forme grafiche per comunicare il sapore, insieme a tre descrizioni di sapori e solo lo spirito o il liquore elencati come ingredienti. Anche se sembra un po' come se stessi ordinando alla cieca, Drink Kong ha guadagnato la fiducia dei suoi clienti. I suoi cocktail sono sempre all'altezza, e questo indipendentemente da quanto sia affollato il bar o dall'ora della notte in cui vaghi.

50 Best Bar, il Drink Kong scende ma si conferma

Una conferma per il Drink Kong, locale di riferimento a Roma per gli appassionati di mixology. Nonostante abbia perso cinque posizioni (lo scorso anno conquistò la 16esima piazza) il locale capitolino (zona Trastevere) può fregiarsi di essere riconosciuto ancora come il miglior bar in Italia. Perde posizioni anche il 1930 di Milano, 35esimo nel 2022, così come il Locale Firenze, sceso di 7 gradini. Sale invece dalla 46esima piazza L'Antiquario mentre il Freni e Frizioni (lo scorso anno fuori dai 50) balza direttamente in 33esima posizione. La lista 2023 comprende bar di 28 città, con 11 nuovi locali distribuiti tra Bangkok, Berlino, Dubai, Londra, Melbourne, New Orleans, Parigi, Roma, Seoul, Singapore e Stoccolma.

Freni e Frizioni 1/4 1930 2/4 L'Antiquario 3/4 Locale Firenze 4/4 Previous Next

Soddisfazione da parte del team del Drink Kong, che ha accolto così con un post social la nomina di miglior bar italiano. «Un'ottima posizione ancora una volta nella classifica della 50 Best Bar. Grazie e congratulazioni a tutti».

50 Best Bar, trionfa il Sips di Barcellona dell'italiano Simone Caporale

A trionfare è il Sips di Barcellona, co-fondato dall'italiano Simone Caporale, che bissa il successo della città catalana dopo il Paradiso, locale vincitore l’anno scorso. Il bar spagnolo è seguito sul podio dal Double Chicken Please di New York e l'Handshake Speakeasy di Città del Messico. SIPS è il più giovane vincitore di sempre, avendo aperto nel 2021, e questo è il quarto anno consecutivo in cui The World's Best Bar è stato vinto da un italiano, dopo Paradiso nel 2022 e The Connaught nel 2021 e 2020.

il Sips di Barcellona (foto 50 Best)

Di seguito la classifica completa dal primo al cinquantesimo posto:

Sips - Barcellona Double Chicken Please - New York Handshake Speakeasy - Città del Messico Paradiso - Barcellona The Connaught Bar - Londra Little Red Door - Parigi Licorería Limantour - Città del Messico Tayer + Elementary - Londra Alquímico - Cartagena Himkok - Oslo Tres Monos - Buenos Aires Line - Atene BKK Social Club - Bangkok Jigger & Pony - Singapore Maybe Sammy - Sydney Salmon Guro - Madrid Overstory - New York

Zest - Seoul

Mahaniyom Cocktail Bar - Bangkok Coa - Hong Kong Drink Kong - Roma Hanky Panky - Città del Messico Caretaker’s Cottage - Melbourne Café la Trova - Miami Baba au Rum - Atene CoChinChina - Buenos Aires Katana Kitten - New York Satan’s Wiskers - Londra Wax On - Berlino Floreria Atlantico - Buenos Aires Roda Huset - Stoccolma Sago House - Singapore Freni e Frizioni - Roma Argo - Hong Kong A Bar with Shapes for a Name - Londra The SG Club - Tokyo Bar Benfiddich - Tokyo The Cambridge Public House - Parigi Panda & Sons - Edimburgo Mimi Kakushi - Dubai Scarfes Bar - Londra 1930 - Milano 43. Carnaval - Lima L’Antiquario - Napoli Baltra Bar - Città del Messico Locale - Firenze The Clumsies - Atene Atlas - Singapore Jewel of the South - New Orleans Galaxy Bar - Dubai

Marc e Simone hanno inventato Sips nel 2021 e ora è il miglior bar al mondo



Quando due delle menti più creative del settore si uniscono, aspettati qualcosa di spettacolare. Questo è esattamente quello che è successo quando Simone Caporale e Marc Álvarez hanno creato Sips nel 2021, appena due anni dopo, e viene nominato The World’s Best Bar e The Best Bar in Europe. L'arredamento rosa pastello e verde di Sips lo rende un luogo accessibile per la prima serata che si trasforma facilmente con la luce che svanisce in un rifugio buio e sensuale, anche se questo è in tutto e per tutto il concetto di bar moderno, con un bar sull'isola come palcoscenico per mostrare le tecniche pionieristiche dietro molte delle meravigliose creazioni.

Il Sips di Barcellona è il miglior bar al mondo. Il momento del trionfo