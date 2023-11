Alla “Festa d'Autunno” protagonista la Cipolla rossa di Tropea Igp

La denominazione di origine della Cipolla rossa ha radici affascinanti nei bastimenti carichi dell'ortaggio celebre che partivano dalla stazione di Tropea, distribuendosi poi in tutta Italia. Questo tubero, fulcro della Dieta mediterranea, vanta una storia produttiva estesa lungo i paesi costieri dell'arco tirrenico, da Fiumefreddo in provincia di Cosenza fino a Nicotera, nelle propaggini meridionali del territorio vibonese, attraverso la piana lametina. Ventidue comuni, tra cui Amantea, noto per la sua abbondanza di cipolla, contribuiscono a questa tradizione. Campora San Giovanni, l'antica Themesa, in provincia di Cosenza, si prepara ora ad accogliere la quinta edizione della "Festa d'Autunno" il prossimo 11 e 12 novembre, in un evento, dedicato alla promozione del territorio e alla regina dell'enogastronomia locale, la Cipolla rossa, che animerà le strade di Corso Italia, Via Mercato e Piazza San Francesco.

La locandina della quinta edizione della "Festa d'Autunno" a Campora San Giovanni

Festa d'Autunno a Campora San Giovanni, il Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp è main partner

L'Associazione artigiani commercianti di Campora è il promotore e l'organizzatore principale, con il Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp come main partner. Il consorzio parteciperà con una serie di show cooking condotti da chef nazionali di prestigio, che delizieranno il pubblico all'interno di uno speciale format chiamato "Gli Anelli più preziosi di Calabria", creato per l'occasione dall'agenzia Adv Maiora. Le attività inizieranno sabato 11 alle ore 13 al Ristorante Riva Falerna con lo spettacolo culinario di Aquila e Francesca Gambacorta, seguito alle 14 da Ercole Villirillo. La domenica 12, Piazza San Francesco a Campora San Giovanni si trasformerà in un grande spazio del gusto dedicato alla deliziosa e croccante Cipolla rossa calabrese. Gli spettacoli culinari degli chef Francesca Mannis, Aquila e Francesca Gambacorta, e Ercole Villirillo avranno inizio alle ore 10, offrendo un'esperienza gastronomica indimenticabile.