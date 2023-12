A La Valletta Brianza un tour di luce e gusto aspettando il Natale

L'incanto dell'accensione del presepe con le sue 16mila luci e un percorso enogastronomico in 5 tappe, dedicato alle eccellenze del territorio. Venerdì 8 dicembre la collina di Perego (Lecco) si illuminerà con un colpo d'occhio unico: un intenso luccichio di Natale che si potrà ammirare sino all'8 gennaio.

La Valletta Brianza, un particolare del borgo illuminato

Le luci del Natale trasformano La Valletta Brianza

“L'uomo verso la luce. Un borgo in festa” è l'iniziativa che trasforma La Valletta Brianza (giovane Comune nato nel 2014 dalla fusione di P

Il chiostro di San Giovanni Evangelista a La Valletta Brianza

A La Valletta Brianza i sapori del territorio aspettando Natale

erego e Rovagnate) e il suoin una natività diffusa da non perdere.

Ma a sorprendere - nel giorno dell'inaugurazione - saranno anche i sapori e i profumi a km zero, in un tour del gusto tra il castello e le corti. Il percorso enogastronomico si potrà intraprendere dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18, con la proposta dell'aperitivo itinerante “Aspettando la Luce” (costo 12 euro). Prima tappa prevista al Castello medievale del XI secolo, per gustare Incrediboll Extra Brut La Costa con polentina e pancetta affumicata; la seconda tappa sarà al Vicolo della Torre, accompagnata da Pinot bianco Tre Noci - Sirtori e Latteria di Latteterra; terza tappa all'Antica Chiesa, con l'olio extravergine azienda Agricola Il Podere di Aleandro e quarta tappa alla “Corte dei Berché” con Rosso Sales Terrazze di Montevecchia e cotechino dell'azienda agricola Nicola Brambilla. Si chiude in bellezza con la quinta tappa nel Chiostro, con vin brulèe e pane alle uvette e noci dell'azienda agricola Cascina Bagaggera.

La collina di Perego illuminata

Mercatini di Natale con i produttori del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Dalle 11 alle 18 il Chiostro ospiterà anche i mercatini di Natale con la partecipazione del Consorzio dei produttori del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. E ancora, dalle 12:30 alle 19 ci sarà la trippa nel chiostro a cura dell'associazione Pelagus. Alle 16:30 l'accensione delle figure luminose che compongono il presepe su tutta la collina. L'evento è organizzato dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e Associazione culturale Pelagus, con Welocal.