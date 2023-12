Al Vittoriale una giornata dedicata all'olio con visite gratis

Come un oro caldo e fluido, scriveva Gabriele D'Annunzio nell'Allegoria dell'autunno a proposito dell'olio di oliva. E nella casa museo del Vate, il Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera (Bs), il 30 dicembre si terrà tutta una giornata dedicata a questo prodotto fondamentale e basilare della dieta mediterranea, e non solo.

Al Vittoriale giornata ad ingresso gratuito in nome dell'olio di oliva

L’olio protagonista al Vittoriale

Suggestivi ulivi contorti e centenari punteggiano il parco della Casa gardesana fra la nave Puglia, il Museo della X Mas e l'intrigante laghetto delle Danze. Si parlerà (e verrà presentato) di uno dei condimenti che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole e di un anno che ha segnato per Vittoriale il record dei record: poco meno di 300mila visitatori.

Il 30 dicembre visite gratis al Vittoriale

La casa-museo sarà visitabile (gratis) per tutto il giorno, mentre a marzo è prevista una grande mostra sugli Uffizi diffusi, sul legame tra d'Annunzio e la Toscana. Decine di opere illustreranno gli aspetti meno conosciuti della vita e dell'immaginario culturale del Vate, soffermandosi in particolare sul rapporto inscindibile tra il suo genio e le tante aspirazioni tratte nella terra di Leonardo, Michelangelo e Botticelli.

Gemuto, l’olio del Vittoriale

«Abbiamo chiamato questa giornata “come un oro caldo e fluido” perché - ricorda Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani - riassume sia la splendida mostra di gioielli di Umberto Mastroianni realizzata da “Il Cigno di Lorenzo Zichichi”, sia l'olio del Vittoriale, che ha nel frantoio Bonamini il nuovo produttore, una nuova confezione e un nuovo nome: “Gemuto”».

Sarà anche l'occasione per fare il punto sulle centinaia di iniziative che si sono tenute in riva al lago e per presentare il programma del 2024. «Allora, allora gemuto dal frutto» scrisse sempre D'Annunzio in La vergine Anna una delle novelle della Pescara, resuscitando un arcaico uso perduto del verbo “gemere” (come spremere l'uva per il vino) per dar vita all'olio del Vittoriale.