Cantina Muratori, 5 eventi per “nutrire mente e spirito” anziché la pancia

Una bella sfida e un impegno non da poco, coniugare vino e parole. Ci prova la cantina Muratori-Villa Crespia, in quel Adro, cuore della Franciacorta. Cinque appuntamenti con altrettanti scrittori del mondo del vino. Il primo incontro si terrà giovedì 7 dicembre, con Armando Castagno che si soffermerà su "Castellina il baricentro del Chianti Classico. Territorio, vino e persone". Non mancheranno parallelismi e riflessioni comparate tra questo territorio vitivinicolo italiano, il più famoso al mondo e la Franciacorta, con la sua storia più recente e dinamica. Alle 20,45 l'inizio della serata al termine della quale si avrà la possibilità di visitare anche la cantina bresciana che ogni anno produce, principalmente, oltre mezzo milione di bottiglie di Brut, Satèn, Rosé, Cisiolo, Riserva e Millesimati.

La cantina Muratori-Villa Crespia ad Adro in Franciacorta

Una cantina seguita quest'anno dal principe degli enologi: Riccardo Cotarella. Eventi tutti gratuiti come quelli a seguire, rispettivamente il 16 gennaio con Claudio Cogliati, il 15 febbraio con Riccardo Cotarella, il 19 marzo sarà ospite Pietro Palma e, infine, il 23 aprile Elio Ghisalberti.

Cantina Muratori, durante le 5 serate si spiegherà come vede la luce un vino

«L'idea da cui nasce la serie di appuntamenti - dicono i patron di Villa Crespia, Bruno e Michela Muratori - è quella che riflette su come per una sera ci si possa dedicare a "nutrire la mente e lo spirito" anziché la pancia. I cinque autori da noi interpellati hanno risposto positivamente all'invito. Leggere un libro significa staccare la spina dalla frenesia quotidiana. Significa fermarsi a riflettere seriamente su se stessi. Nelle parole dette in un libro di solito ci si ritrova e allora ci si ferma e rilassa con maggiore consapevolezza. E durante le serate si spiegherà come vede la luce un vino e la filosofia che ci sta dietro. Il vino è uva e vigna, ma prima di tutto sono le persone che ne seguono la nascita e la crescita in cantina».

Cantina Muratori

Via Valli 31 - 25030 Adro (Bs)

Tel 0307451051