Napoli, a settembre la filiera bufalina in primo piano con Bufala Fest

Cinque giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura, a Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbanistico, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, che dal 6 al 10 settembre 2023 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

A Napoli torna il festival dedicato alla bufala

Bufala Fest: presentazione sulla Msc

Bufala Fest 2023 prevede un ampio cartellone con iniziative dedicate alle famiglie, gli show cooking dei grandi chef nell'Arena del Gusto e diversi talk tematici dedicati all'Agrifood Tech nell'area "Il Giardino delle Idee" con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Forte del successo della scorsa edizione, anche quest'anno si rinnova la partnership con la Scuola di Cucina “Dolce & Salato” che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village.

Tutti i dettagli della VII edizione di "Bufala Fest - non solo mozzarella" saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 4 settembre 2023, nel porto di Napoli, a bordo della Msc World Europa, la nave fiore all’occhiello di Msc Crociere, partner di Bufala Fest. Considerata tra le navi più sostenibili al mondo, Msc World Europa è la prima nave della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni. La nave offre un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere, in termini di design e tecnologie.

"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - Feamp; dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, dell'Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia e con l'Osservatorio sui Parchi e sulle Aree Protette del Mezzogiorno.