Abruzzo in Bolla, il 22 settembre il 1° evento dedicato agli spumanti regionali

Dopo il successo dell’Anteprima, il 24 agosto nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo Ciolina, L’Aquila si prepara ad accogliere “Abruzzo in Bolla”, il primo evento tutto dedicato alla spumantizzazione regionale che il 22 settembre prossimo animerà il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo con masterclass e banchi d’assaggio.

A L‘Aquila al via Abruzzo in Bolla

La manifestazione, organizzata e promossa da Virtù Quotidiane, testata di riferimento del settore enogastronomico, col patrocinio del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 prevede due masterclass sull’abbinamento tra gli spumanti e il cibo condotte da due giornalisti e critici di fama nazionale (costo 30,00 euro per ciascuna masterclass, necessaria la prenotazione all’indirizzo abruzzoinbolla@virtuquotidiane.it).

Non solo rossi. Abruzzo: una regione da bollicina

Pensata per avvicinare il grande pubblico, non solo dunque esperti e appassionati, all’affascinante mondo delle bollicine su cui, al contrario di quanto si possa credere, l’Abruzzo inizia ad avere molto da dire, “Abruzzo in Bolla” dopo le due masterclass aprirà i banchi d’assaggio, con la presenza di 12 aziende, dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

A L'Aquila protagonisti gli spumanti regionali

Partecipano coi loro spumanti, sia metodo classico sia metodo italiano, le aziende Vin.co, Citra, Casal Thaulero, Legonziano, Centorame, Matteo Ciccone, Faraone, Luca Biagi, Piandimare, Francesca Valente, Cioti e San Lorenzo. L’ingresso alla manifestazione è esclusivamente su prenotazione e per i banchi d’assaggio ha un costo di 20,00 euro. È possibile acquistare i ticket presso il punto Iat WelcomeAq in via Cimino n.11, all’Aquila.