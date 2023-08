Ospitalità e cultura al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola in Toscana

Sabato 2 settembre, alle ore 19.00, La Compagnia delle Seggiole di Firenze, per la regia di Claudio Spaggiari, proporrà per gli ospiti del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola il capolavoro di Augusto Novelli, senza dubbio la commedia più conosciuta e più rappresentata nei teatri di tutta l'Italia del vernacolo fiorentino.

“L’acqua cheta” fu messa in scena per la prima volta al Teatro Alfieri di Firenze nel gennaio del 1908 e fu replicata per 26 sere consecutive, dando il via alla rinascita del teatro dialettale fiorentino che fino ad allora era rimasto come fuoco sotto la cenere. Da allora la commedia ha avuto innumerevoli rappresentazioni, sia come lavoro in prosa, sia come operetta (l’adattamento musicale di Giuseppe Pietri è del 1920) e nel corso della sua storia sulla scena ha subito un’evoluzione che ne ha modificato notevolmente la forma, il linguaggio e la stessa gerarchia dei personaggi. La serata di sabato prossimo al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola si concluderà con la cena al ristorante Torre d'Argento, dove l’executive chef Francesco Carrieri proporrà alcuni suoi piatti signature.

