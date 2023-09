A S. Pellegrino Sapori Ticino £$vive la France$£

La diciassettesima edizione di S. Pellegrino Sapori Ticino “Ticino - Francia – Svizzera andata e ritorno. Vive la France” (24 settembre - 12 novembre 2023) parlerà francese essendo dedicata alla gastronomia francese e ad alcuni dei suoi migliori chef. Un’edizione che vedrà anche un percorso inverso con la presentazione il 21 settembre proprio a Parigi del festival e di alcune eccellenze svizzere e ticinesi a livello enogastronomico e dell’ospitalità con la collaborazione dei Swiss Deluxe Hotels, i migliori 39 hotels della Svizzera, da oltre 10 anni partner della manifestazione e le Grandes Tables Suisses, associazione che riunisce 69 dei migliori ristoranti e chef della Svizzera con un totale di circa 70 stelle Michelin.

La diciassettesima edizione di S. Pellegrino Sapori Ticino ci porta in Francia

S. Pellegrino Sapori Ticino si presenta in Francia

«La novità del 2023 e delle prossime edizioni di S.Pellegrino Sapori Ticino - sottolinea Dany Stauffacher, ceo e founder di Spst - è proprio quella di far conoscere la cultura svizzera enogastronomica e dell’ospitalità varcando i nostri confini. Quest’anno a Parigi saremo ospiti dell’Ambasciata di Svizzera in Francia su invito dell’Ambasciatore Roberto Balzaretti, racconteremo quanto il nostro Paese può offrire anche nel settore dell’ospitalità e della ristorazione».

Undici chef francesi ospiti in Ticino

Quest’anno da settembre toccherà a 11 chef francesi stellati Michelin (per un totale di 22 stelle) mostrare il loro estro culinario in 12 official nights che si svolgeranno, come sempre, in alcune delle più belle e significative location del Ticino, tra ristoranti e hotel che si affacciano su laghi e negli angoli più suggestivi del territorio, ospitati dai colleghi ticinesi che, da ben 16 anni mettono a disposizione la loro passione, professionalità e savoir-faire nel preparare cene uniche e irripetibili.

Un vero percorso culinario di altissimo livello e con un Padrino d’eccezione: Mauro Colagreco, chef del Ristorante Mirazur di Mentone, 3 stelle Michelin, World’s Best Restaurant 2019 e Goodwill Ambassador per l’Unesco. Come ogni anno, il festival inizierà ufficialmente a Lugano, domenica 24 settembre, con il Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal dedicato agli Chef di Swiss Deluxe Hotels.

In Ticino tutto il gusto di Francia e Svizzera

«Questa edizione - conclude Dany Stauffacher - metterà in risalto la ricchezza e la biodiversità della Francia attraverso le belle strutture che parteciperanno a questo importante Festival in Ticino tra Lugano, Locarno e Ascona, in una cornice straordinaria e in una delle regioni più turistiche d’Europa».

Dany Stauffacher. Foto: Giorgia Panzera

Il consueto final party si svolgerà all’Hotel Splendide Royal di Lugano dove quest’anno alcuni chef delle Grandes Tables Suisses del Ticino onoreranno la cucina del primo bistellato ticinese a fine anni ’60, Angelo Conti Rossini, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.