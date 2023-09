Una “strana” cena gourmet a base di gelato al Lido Palace di Riva del Garda

Dopo la cena dannunziata di Peter Brunel alla Spiaggia degli Olivi e a pochi giorni dal Festival del pesce d'acqua dolce (6-7-8 ottobre), venerdì 29 settembre il Lido Palace di Riva del Garda proporrà un'altra serata gourmet che sicuramente stupirà gli amanti della buona tavola. Lo dice il titolo stesso della serata: "La cena strana". Perchè strana, vi chiederete. La risposta è nelle parole di Vanessa Negri, Product Director & Development del Lido Palace, e di Manuela Popolizio, responsabile delle pubbliche relazioni: «Sarà una cena all'insegna del gelato gastronomico». Proprio così, poichè «se pensi che il gelato sia solo un dessert, dovrai ricrederti» aggiunge Manuela. E allora diciamo: lasciatevi stupire dalle creazioni di Massimiliano Scotti, miglior gelatiere d’Italia e d'Europa, e di Stefano Rossi, head chef del Lido Palace.

L'hotel cinque stelle Lido Palace di Riva del Garda (Tn)

Quando il gelato artigianale diventa protagonista di un intero menu

La strana cena di venerdì prossimo 29 settembre al Lido Palace, il 5 stelle lusso di Riva del Garda che ha ritrovato nuovo slancio con la gestione affidata a Paolo Signoretti, sarà davvero una piacevole sorpresa. Un evento destinato a stupire con la performance a quattro mani dell'executive chef del Lido Palace Stefano Rossi e di Massimiiano Scotti, il gelatiere showman che ha sdoganato il gelato artigianale per elevarlo al rango di protagonista di un intero menu.

Massimiliano Scotti e il boom della gelateria "Vero Latte" a Vigevano

Massimiliano Scotti, milanese, classe 1972, dopo aver lavorato per anni nel campo della pubblicità e del marketing, ad un certo punto decide di abbandonare tutto e di seguire la sua passione per il food. Nel 2015 la svolta con l'apertura della sua prima gelateria a Vigevano: "Vero Latte" e fu subito boom. Un successo strepitoso. Il segreto? I sapori autentici e genuini dei suoi gelati che ricalcano la sua filosofia: «Se è vero che siamo quello che mangiamo, noi vogliamo mangiare solo cose buone, sane e naturali». La gelateria di Vigevano è aperta per tutto l’anno perché - aggiunge Massimiliano - «il gelato è come il mare: d’estate è per tutti, durate l'inverno è per pochi». Nel 2017 e negli anni successivi si è aggiudicato l'Oscar di Miglior Gelatiere d'Europa grazie ad una ricetta a base di riso, latte e miele. Titolo del gelato: "Il mio primo vero latte" e nel realizzarlo si è ispirato alla merenda che faceva insieme alla nonna Esterina quando era poco più che un bambino.

Le sue creazioni sono motivo di ispirazione per molte proposte culinarie

Massimiliano Scotti è stato ripetutamente premiato in Italia e in Europa come miglior gelatiere nonchè patron della ormai mitica Gelateria "Vero Latte" di Vigevano. Una gelateria che è sinonimo di originalità, di genuinità, di valorizzazione del territorio. Maniacale la ricerca della materia prima e straordinaria la capacità di creare gusti inediti. Coniugando la sua esperienza culinaria come chef all’arte del gelato, egli propone sempre accostamenti e sapori sorprendenti per il palato, con uno sguardo rivolto al futuro e alla sperimentazione. Le sue creazioni sono motivo di ispirazione per proposte culinarie che uniscono in maniera innovativa sapori dolci e salati, in grado di creare suggestioni, emozioni e di evocare ricordi o crearne di nuovi anche solo attraverso un semplice assaggio.

Stefano Rossi e Massimiliano Scotti

Il menu: dalla mela stregata alla panzanella, dallo spaghetto al maialino

Emozioni che spera di regalare venerdì sera ai gourmet che si siederanno ai tavoli del Lido Palace di Riva del Garda. Il menu prevede come entrée una Pallina di cioccolato bianco ripieno con salsa cocktail leggermente piccante e ricoperta da scampi crudi. Seguirà la Mela Stregata: cuore di tartare di salmerino di lago scottato alle erbe fini e mousse di mela caramellata, una lacrima di salsa Thai Sriracha e gelato al Wasabi. Sarà poi la volta di Sua Maestà il Maso: la Panzanella di pane grezzo tostato, riduzione di brodo di gallina, gelato al rafano ed erba di montagna servito con speck e cetriolo. Breve pausa in attesa di un altro piatto inedito, il Pink Punk Beet: lo Spaghetto aglio e olio in riduzione di rapa rossa, finocchietto selvatico e gelato burro e acciughe. Proposta peccaminosa al pari del Maialino laccato, cavolo croccante e gelato al ribes rosso. Chiusura letteraria in onore dell'artista britannico Bansky, uno dei maggiori esponenti della Street Art: un dolce quadro freddo da condividere. E con il caffè la piccola pasticceria.

In abbinamento le bollicine Trentodoc della maison spumantistica Ferrari

Il menu sarà abbinato alle bollicine Trentodoc della maison spumantistica Ferrari di Ravina di Trento. Un eccellenza del made in Italy. Nel mondo del vino - suggerisce Manuela Popolizio - l'eccellenza è frutto di tanti piccoli gesti compiuti con attenzione, passione e cura: dal vigneto alla cantina. Ferrari Trento è ambasciatore dello stile di vita italiano nel mondo, icona di bellezza e savoir vivre, testimone di amore e rispetto per il territorio. I suoi spumanti accompagnano i momenti più glamour nell’arte, nel cinema, nella moda, nello sport esaltando il successo della produzione enologica italiana di qualità. E allora in alto i calici. Prosit!

Lido Palace

Viale Giosuè Carducci 10 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 046 4021899