Il vino torna protagonista a Milano: a ottobre la 6ª edizione della Wine Week

Parte il conto alla rovescia per la sesta edizione della Milano Wine Week, in programma dal 7 al 15 ottobre. La manifestazione si preannuncia ricca di novità ed è caratterizzata dal coinvolgimento ancora più ampio di tutti i wine lover, dal professionista al consumatore finale. Il più grande evento non fieristico in Italia, dedicato alla promozione e al racconto, si presenta con formati inediti e attività coinvolgenti per un’esperienza immersiva nel mondo del vino senza eguali, in grado di conquistare l’attenzione di curiosi, appassionati e key player nazionali e internazionali.

Dal 7 al 15 ottobre torna la Wine Week a Milano

L’agenda, con numerosi appuntamenti giornalieri, avrà due punti nevralgici: Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51) e l’Enoteca MWW. Il primo si conferma centro mondiale di promozione vinicola con un ricco palinsesto di eventi, tra cui walk around tasting e masterclass nazionali e internazionali, che mettono in contatto operatori, buyer e giornalisti italiani ed esteri con gli operatori dei più importanti mercati vinicoli mondiali. Nella seconda, invece, troveranno spazio banchi d’assaggio e postazioni presidiate dagli stessi produttori e, grazie all’ausilio delle Wine Emotion - un dispenser per la degustazione di vino al calice -, i visitatori avranno la possibilità di degustare e acquistare un’accurata selezione di referenze, in autonomia o seguiti da sommelier specializzati.

Milano Wine Week: tutti gli appuntamenti da non perdere



Tra gli appuntamenti di rilievo in programma a Palazzo Bovara, quest’anno la serata di apertura della manifestazione sarà dedicata ai brand-icona del vino italiano, con la prima edizione di Wine Icons, il palinsesto esclusivo di MWW2023 dedicato alle grandi firme del panorama vinicolo del Paese. Un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di presentare i più grandi brand del vino - selezionati da Milano Wine Week e Carrefour, main sponsor dell'evento - e i loro prodotti distintivi, caratterizzati da una presenza diffusa in tutti i canali di distribuzione e da un legame sempre più profondo con il consumatore. Questo sarà reso possibile attraverso un calendario di masterclass, degustazioni ed eventi inediti, che uniranno conoscenza, esperienza gustativa e cultura del prodotto, con momenti di intrattenimento.

Milano pronta ad accogliere la sesta edizione della Wine Week

A partire dal grand tasting di apertura di Milano Wine Week che si terrà sabato 7 ottobre dalle ore 18 a Palazzo Bovara, centro delle attività istituzionali della manifestazione: un Walk-Around prestigiosissimo che presenterà un percorso di postazioni di assaggio personalizzate dedicate a ciascuna delle aziende protagoniste. A partire da domenica 8 ottobre, gli operatori di settore avranno la possibilità di approfondire ciascuna delle aziende partecipanti grazie al programma di Masterclass “Wine Icons”, in programma ancora a Palazzo Bovara. Alle masterclass dedicate agli operatori si affiancherà inoltre un evento dedicato al consumatore finale all’interno del nuovo flagship - wine bar Terre d’Italia di Piazza De Angeli.

Domenica 8, nella stessa location, si terrà la presentazione di “Wine List Italia”, la prima guida - edita da MWW Media-Vendemmie - che raccoglie una selezione dei 60 migliori sommelier italiani, invitati a suggerire ognuno 10 vini dalle loro carte in altrettante categorie: dalla “chicca del sommelier” - una piacevole scoperta - ai vini con il miglior rapporto qualità prezzo, dalle etichette territoriali al “dolce sorso”, con cui chiudere in bellezza il pasto. Un progetto inedito - curato da Paolo Porfidio, Head Sommelier di Terrazza Gallia - ristorante fine dining dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, a Luxury Collection Hotel, Milan - e Miglior Sommelier 2023 della Guida ai Ristoranti di Italia, Europa e Mondo di Identità Golose - che racconta i protagonisti del mondo della sommellerie professionale italiana e traccia, attraverso le loro parole e grazie alla loro expertise, un panorama del patrimonio vinicolo della Penisola, e oltre.

Inoltre, nella serata di lunedì 9 ottobre verranno consegnati gli MWW Awards, con il Premio Carta Vini Italia e il Premio Wine Retail, che celebrano rispettivamente le migliori selezioni vinicole nei locali e nella distribuzione organizzata. Un prestigioso riconoscimento, giunto alla terza edizione, assegnato da una giuria di 10 tra i più importanti esperti di settore italiani, presieduti dal giornalista e critico Andrea Grignaffini. Novità di quest’anno, tra le categorie riconosciute, è l’inclusione di una selezione di locali esteri premiati per la significativa presenza in carta di referenze italiane: un ulteriore riconoscimento all’impegno e al valore del lavoro dei professionisti dell’ospitalità nella promozione e diffusione della cultura del vino italiano.