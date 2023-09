Sul lago di Bolsena l'ultimo appuntamento con l'aperitivo in barca

Da poco è stata nominata da Forbes tra i piccoli borghi più belli d’Europa. Bolsena si appresta a salutare l’estate ma non prima dell’ultimo appuntamento con l’aperitivo in barca, protagonista negli ultimi weekend della bella stagione. L’happy hour sul lago di origine vulcanica più grande d’Europa è organizzato da Carlo Zucchetti, che ogni anno per l’estate conferma una delle iniziative più divertenti, curiose e affascinanti della provincia di Viterbo. La data da cerchiare in rosso per tutti gli interessati è quella del 9 settembre.

A Bolsena ultimo appuntamento con l'aperitivo in barca

“Travolti da un insolito aperitivo nel vulcanico Lago di Bolsena”, il nome di questa serie di appuntamenti, occasioni buone per degustare i prodotti enogastronomici della Tuscia. Vini di cantine selezionate accompagnati da finger food di aziende rigorosamente locali. Per un’happy hour dall’inconfondibile sapore di Tuscia.

A Bolsena l'aperitivo tra vino, storia e cultura

Il tour in barca, della durata di circa tre ore, non si compone solamente di brindisi e degustazioni ma anche di cultura e storia. Durante l’evento, infatti, ci sarà una spiegazione delle caratteristiche del grande lago vulcanico, oltre a qualche particolarità dell’Isola Bisentina, ricca delle sue sette chiese di epoca rinascimentale.

Quello di Bolsena è il più grande lago di origine vulcanica d'Europa

Per chiunque fosse interessato a un aperitivo diverso dal solito la partenza è prevista dal porto di Bolsena, verrà poi individuato il punto migliore dove sostare per poter degustare i prodotti tipici e i vini delle aziende in compagnia dei produttori. Chi volesse può anche tuffarsi in acqua, con le dovute accortezze del caso (vengono forniti dei tubi galleggianti) per poter bersi un calice di vino direttamente nel lago. Il costo per partecipare all'appuntamento è di 20 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 388 7795029.