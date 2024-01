Gusto Montagna, 9 stelle Michelin brillano a Prato Nevoso per la 7ª edizione

Gusto Montagna celebra la sua settima edizione con una rassegna culinaria di alto livello nelle suggestive montagne di Prato Nevoso (Cn). Dal 19 gennaio al 23 marzo, nel corso di 6 weekend, saranno protagonisti in quota sette rinomati chef, per un totale di nove Stelle Michelin, che si esibiranno in altrettante serate gastronomiche presso le quattro prestigiose location del comprensorio: Chalet Il Rosso, Baita Del Verde, Ski Grill e Osteria Le Stalle.

In partenza la nuova edizione di Gusto Montagna

La kermesse, ideata nel 2016 da Gianluca Oliva e Luca De Filippi, ha guadagnato fama come una delle più rinomate rassegne di alta cucina in alta quota in Italia. Alberto Oliva, responsabile della Prato Nevoso spa, esprime la soddisfazione per la crescita continua dell'evento: «Fin dalla prima edizione della rassegna, abbiamo avuto l’ambizione di creare un grande appuntamento a Prato Nevoso e anno dopo anno continuiamo a crescere sempre più».

I grandi nomi protagonisti a Gusto Montagna

Il palinsesto di Gusto Montagna 2024 offre un mix affascinante di tradizione e innovazione culinaria. Michelangelo Mammoliti, l'enfant prodige delle Langhe con il suo ristorante La Rei Natura, sarà il primo a solcare le vette culinarie a gennaio. La sua capacità di ottenere 2 Stelle Michelin in soli quattro mesi dall'apertura nel 2023 promette un inizio spettacolare per la rassegna. Febbraio vedrà la scena dominata da tre figure di spicco della cucina italiana: Davide Marzullo, Enrico Marmo e Cristina Bowerman.

Lo chef Michelangelo Mammoliti 1/6 Lo chef Davide Marzullo 2/6 La chef Cristina Bowerman 3/6 Lo chef Enrico Marmo 4/6 Lo chef Antonio Ziantoni 5/6 Gli chef Enrico e Roberto Cerea 6/6 Previous Next

Questi chef rappresentano il passato e il futuro della gastronomia italiana, offrendo una varietà di stili culinari e approcci innovativi. Il gran finale a marzo sarà un trionfo di sapori con Antonio Ziantoni e i fratelli Enrico e Roberto Cerea. Questi ultimi, già protagonisti dell'evento l'anno precedente, chiuderanno la rassegna con due date consecutive, consolidando la loro posizione come un "must" della Gusto Montagna.

Gusto Montagna, il beverage affidato a Compagnia dei Caraibi

Un'aggiunta intrigante per l'edizione 2024 è la collaborazione con Compagnia dei Caraibi, che porterà una nuova dimensione all'esperienza gastronomica. Ogni cena sarà abbinata a una selezione di prodotti dei brand Bosque Gin, Whitley Neill Gin e Pierre Ferrand Cognac. Francesco Pirineo e gli Spirits Educational Specialist dell’Azienda accompagneranno gli ospiti con cocktail appositamente concepiti, rendendo l'esperienza ancora più totalizzante. Edoardo Gatti, Co-owner & Communication director di To Be, sottolinea l'evoluzione della rassegna, affermando: "La scelta di abbracciare anche il mondo cocktail è sinonimo di come Gusto Montagna sia sempre stato al passo con i tempi. Sarà interessante vedere, quest’anno, come chef e bartender dialogheranno ad alta quota."

Le cene e le date di Gusto Montagna

Qui di seguito l'elenco con gli appuntamenti delle cene gourmet a Gusto Montagna con rispettive location:

Gli appuntamenti di Gusto Montagna