Foiano della Chiana pronta per il Carnevale più antico d'Italia

Sapete quale è il Carnevale più antico d’Italia? Ebbene, è quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana (Ar), dove dal 28 gennaio al 25 febbraio, per cinque domeniche, si festeggerà la 485esima edizione del Carnevale che vanta la storia più lunga.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è il più antico d'Italia

Tante novità per il Carnevale di Foiano della Chiana

«Il Carnevale di Foiano della Chiana, tra le più rinomate manifestazioni del genere in Italia, torna ad animare le vie del borgo storico non solo con i giganti di cartapesta, ma con tante attività collaterali - spiega il presidente del Comitato del Carnevale, Andrea Capannelli - per valorizzare ancora di più le peculiarità del paese quest’anno proporremo tante iniziative che a partire dal sabato daranno l’occasione a tutti, grandi e bambini, di entrare nella suggestiva atmosfera che si vive nei giorni della manifestazione».

Come è il Carnevale di Foiano della Chiana

Il Carnevale di Foiano della Chiana, è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure.

A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.

Carnevale di Foiano della Chiana la gara dei carri allegorici giganti

Cosa si mangia al Carnevale di Foiano della Chiana

Non solo carri di cartapesta, ogni fine settimana tante iniziative collaterali. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. A partire da uno dei punti di forza del territorio: l’enogastronomia. Nella Piazza Cavour, infatti, per tutte le domeniche di festa saranno infatti presenti food truck e banchi di assaggio con le migliori eccellenze di strada toscane (ma non solo), abbinate ai vini del territorio. Ad animare questa area, inoltre, cuochi e food blogger che si alterneranno anche in cooking show per raccontare le ricette della tradizione carnevalesca di tutta Italia.

Tanti appuntamenti per i bambini al Carnevale di Foiano della Chiana

Per i più piccoli ci saranno i consueti appuntamenti con Carnevalandia, il Carnevale dei Bambini, con le parate della Disney e le sfilate in maschera, oltre a una area totalmente dedicata con spettacoli, mini carri di cartapesta, trenini, giostre e giochi completamente gratuiti. Mostre d’arte, raduni di auto e moto e tante opportunità per i camperisti con pacchetti mirati all’ospitalità.

Tanto divertimento ed eventi collaterali al Carnevale di Foiano della Chiana

La street art al Carnevale di Foiano della Chiana

Una grafica sempre più rinnovata: la Zinfarosa e Re Giocondo alla ribalta. Per il secondo anno prosegue la collaborazione con la street artist Camilla Falsini che già nella precedente edizione aveva contribuito a rinnovare il Carnevale di Foiano dal punto di vista grafico. Per questa edizione uno dei temi sviluppati sarà quello legato alla figura della regina del Carnevale, nella storia moglie di Re Giocondo: la Zinfarosa. Il suo lavoro è caratterizzato da linee chiare, forme stilizzate e minimali e colori forti e spazia dall'illustrazione editoriale ai grandi dipinti murali, dagli oggetti di design ai libri. Collaboratrice di importanti testate a livello internazionale, come artista ha realizzato installazioni, grandi dipinti, pitture murali o sculture per alcuni dei più grandi gruppi commerciali a livello mondiale, oltre a partecipare ai più importanti festival di street-art.

Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito ufficiale.