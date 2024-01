Gelato World Cup 2024, a Sigep si sfidano i migliori gelatieri di 11 nazioni

La Gelato World Cup, il prestigioso campionato mondiale a cadenza biennale dedicato alla gelateria, è pronta a prendersi nuovamente il palcoscenico, con la sua decima edizione che si terrà al Sigep presso la fiera di Rimini dal 20 al 22 gennaio prossimi. L'evento si svolgerà nella vibrante Gelato Arena (Pad. A5), promettendo di essere un'esperienza indimenticabile per appassionati e professionisti del settore. La Gelato World Cup di quest'anno si prospetta come un'edizione straordinaria, celebrando un decennio di successi e innovazioni nel delizioso e in costante aggiornamento mondo della gelateria.

Torna al Sigep la Gelato World Cup

Per la Gelato World Cup un decennio di successi

Il decimo anniversario della Gelato World Cup porta con sé una serie di novità ed evoluzioni che renderanno la prossima edizione ancora più speciale.

Quest'anno vedrà protagonista anche una collaborazione inedita con la World Association of Chefs' Societies (Worldchefs), che arricchirà ulteriormente la competizione, portando in giuria cinque loro membri come Carlo Sauber (Lussemburgo), Ljubica Komlenic (Italia/Serbia), Gilles Renusson (USA, Francia), Ann Brown (Scozia), Brendan Hill (Australia).

Una gara coinvolgente e scenografica

La Gelato World Cup 2024 si preannuncia come uno spettacolo coinvolgente, un vero e proprio show che riflette lo spirito della competizione e la sua importanza. Con un team di circa 100 persone a collaborare per il successo dell'evento, la gara vedrà sfidarsi 55 concorrenti provenienti da 11 nazioni diverse, ciascuna rappresentata da cinque partecipanti.

Il gelato, uno dei prodotti artigianali più iconici dell'arte dolce italiana, sarà il protagonista indiscusso di questa competizione di eccellenza.

La sfida per la vittoria tra tecnica, arte e gusto

Per aggiudicarsi la vittoria, i partecipanti dovranno affrontare un totale di sette prove di produzione gelato, tre prove artistiche e la realizzazione di un buffet finale, in cui ogni squadra esporrà tutte le prove sostenute. Un vero banco di sfida che metterà in scena la creatività, la maestria tecnica e il gusto dei concorrenti.

La vittoria dell'Italia nell'edizione 2020

Le squadre in gara? A contendersi lo scettro saranno le rappresentanti di Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Perù, Singapore, Taipei cinese, Ungheria e Messico (quest'ultimo in sostituzione dell'Austria, ritiratasi).

Gelato World Cup, i podi di tutte le edizioni

Qui di seguito i podi di tutte le scorse edizioni della Gelato World Cup:

2020

Italia Giappone Argentina

2018

Francia Spagna Australia

2016

Italia Spagna Australia

2014

Francia Italia Polonia

2012

Italia Francia Svizzera

2010

Francia Svizzera Argentina e Marocco

2008

Italia Francia Svizzera

2006

Italia Francia Argentina

2003