La merenda perfetta per il dopo sci al Sestriere? I Bun cinesi di Tuttofabrodo

La merenda perfetta per il dopo sci? I Bun cinesi, ma in versione dolce! Parola di Tuttofabrodo, il locale orientale contemporaneo di Torino, che, protagonista venerdì 2 febbraio dalle ore 16:30, dell'after-ski al Gargote Fashion Cafè, la baita situata nel comune più alto d'Italia, Sestriere (To), proporrà il celebre piatto asiatico in edizione limitata.

Buns al cioccolato fondente e red bean con granella di nocciole

Tuttofabrodo porta i Bun cinesi sulle piste

«Partecipare a un'iniziativa sulla neve come questa sarà un'opportunità importante. In primis, perché ci permetterà di mettere in risalto tutta la versatilità della cucina orientale - commenta la giovane imprenditrice e proprietaria di Tuttofabrodo Elisa Neri - Tra i vari piatti caldi e confortanti che prepariamo nel nostro locale, come il Ramen o i tipici ravioli Xiaolongbao, abbiamo deciso di servire i Bun per un motivo ben preciso: sono la ricetta ideale per una merenda, ancora con gli scarponi ai piedi, insolita ma gustosa».

La giovane imprenditrice e proprietaria di Tuttofabrodo Elisa Neri

L'edizione limitata dei Bun di Tuttofabrodo

Bun al cioccolato fondente e red bean con granella di nocciole. Sarà questa la ricetta che Tuttofabrodo porterà all'after-ski più iconico del Piemonte, a Sestriere. Questi piccoli panini, preparati con il classico impasto dei bun cinesi, in questo caso arricchito con cacao, verranno serviti con un ripieno a base di cioccolato fondente e fagioli azuki - la stessa varietà di legumi usata da Elisa Neri per farcire gli xiaolongbao dolci - e un decoro fatto con granella di nocciole.

«Scegliere la ricetta da portare all'evento non è stato difficile - spiega Elisa Neri - Caldi, soffici e golosi, i nostri Bun saranno perfetti per recuperare tutte le energie perse durante un'intera giornata trascorsa sulla neve e scaldarsi. Ma non solo. Anche per mettere in luce il concetto di contaminazione gastronomica alla base del nostro progetto». Fatti a mano, dopo una lunga lievitazione e cottura al vapore nei tipici cestini di bambù, questi panini sono nati dall'idea di unire due culture molto lontane. Ambasciatore del racconto della cucina asiatica in Italia, Tuttofabrodo continua a dimostrare che in cucina non esistono divergenze culturali ma solo spunti, utili per scoprire, approfondire e arricchirsi.