A Viganò, in alta Brianza, per assaggiare il raviolo dolce

Nella settimana a cavallo del 9 febbraio, giorno in cui si celebra Sant’Apollonia, Viganò, alta Brianza lecchese, diventa il paese del raviolo dolce. Il giorno della santa patrona è noto di fatto come la sagra del raviolo e richiama moltissime persone a gustare e acquistare il prodotto venduto in ogni angolo della località, che in parte rientra nel comprensorio verde e collinare del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Il tradizionale raviolo dolce di Viganò

La storia del raviolo dolce di Viganò

Tutto il paese, 2mila abitanti, partecipa coralmente alla produzione del dolce, che viene fritto. Sfoglia sottilissima e ripieno che richiama la torta paesana brianzola, sulla ricetta del raviolo dolce gli aneddoti imperversano e i segreti tengono banco. La data dell'origine resta piuttosto incerta. La storia popolare narra che in prima battuta la preparazione del raviolo era affidata esclusivamente alle famiglie più nobili, che potevano permettersi di acquistare ingredienti come cacao e zucchero. Poi il dolce divenne patrimonio di tutta Viganò.

La preparazione del ripieno del raviolo dolce di Viganò

Con la maggiore abbondanza, i ravioli fecero capolino nelle osterie, offerti ai clienti di passaggio, per poi diventare tradizione di tutte le famiglie viganesi ed estendersi anche in altre zone limitrofe con annesse varianti. Storicamente l’impasto e la farcia hanno trovato casa nel panificio Sala, aperto nel lontano 1850, cui si attribuisce la ricetta oggi diffusa. Nel frattempo, i ravioli dolci si cucinano da decenni anche nella comunità parrocchiale San Vincenzo, divenuta la base operativa dove vengono confezionati a quintali con l’impegno di molti volontari.

La festa per il raviolo dolce di Viganò

Per il 2024 la festa di Sant'Apollonia vedrà il suo clou domenica 11 febbraio, ma la distribuzione del raviolo partirà già da mercoledì 7 con diversi banchetti. In occasione della ricorrenza, domenica 11, sono in programma diverse iniziative che accompagneranno chi sceglierà di fare una tappa a Viganò per assaggiare il celebrato dolce. Hobbisti, pittori e produttori del territorio esporranno per tutto il giorno nella palestra comunale.