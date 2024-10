Cioccofest & Castagne: dolci weekend nel borgo di Caprarola

È tutto pronto per l'attesissima edizione del Cioccofest e Festa della Castagna 2024 a Caprarola, il delizioso borgo in provincia di Viterbo. Alle 10 di sabato 12 ottobre si apriranno i cancelli delle Scuderie di Palazzo Farnese per dare il via alla manifestazione che proseguirà sino alla sera di domenica e si ripeterà nel fine settimana successivo. L'evento si svolgerà nel suggestivo parco secolare di oltre due ettari e sarà un'occasione unica per gli amanti del gusto per scoprire le eccellenze locali.

Cioccolato protagonista a Caprarola, borgo in provincia di Viterbo

Cioccofest con i maestri del cioccolato

I maestri cioccolatieri del territorio accoglieranno i visitatori all'interno delle maestose sale delle Scuderie, offrendo un viaggio indimenticabile nel mondo del cioccolato. Si potranno degustare le loro prelibatezze, realizzate con ingredienti di alta qualità e tanta passione: tavole di cioccolato fondente, praline ripiene e golosi tartufi saranno solo alcune delle delizie che si potranno gustare.

Per quattro giorni, il borgo di Caprarola si trasformerà in un grande villaggio pedonale, con un percorso che abbraccerà l'intero borgo: saranno disponibili quattro aree parcheggio, di cui una dedicata ai camper, e due navette gratuite che faciliteranno l'accesso all'evento.

Tanti eventi per il Cioccofest

Il programma unisce alle tradizionali attività all'aperto i concerti da Mo' Better Band nel pomeriggio del 12 ottobre a Zastava Orkestar inel pomeriggio del 20 ottobre; gli spettacoli di artisti circensi e le esibizioni di falconeria. E ancora la band Gli Occhiali da Soli e lo spettacolo di danza Corpi in Movimento. Cioccofest è avventura e divertimento con giochi per bambini, pony da cavalcare, gonfiabili, truck food, artisti di strada, show, parco avventura e giochi medioevali. Cioccofest è anche prodotti locali, ampia infatti l’esposizione di tipicità enogastronomiche della Tuscia.

Cioccofest 2024: cioccolato, castagne e tanto divertimento a Caprarola

A Cioccofest non solo cioccolato, ma anche castagne

Cioccofest è anche Festa della Castagna, un importante banco di prova per la Classe '85, che si occuperà della 69ª Sagra della Nocciola nel 2025. A Cioccofest, la Classe '85 gestirà una delle aree food, dove si potranno gustare le caldarroste accompagnate da vin brulé, frutta secca e prodotti a base di nocciole, in collaborazione con l'associazione Fiera Agricola e Artigianale "Patrizio Bruziches" di Caprarola e l’oramai tradizionale Pizza di Ivana.

Il Cioccofest 2024 è organizzato dal Comune di Caprarola con il supporto di Assofrutti, Cpn, Sfap, ITS Agroalimentare e l'Associazione Proloco Caprarola, che curerà i pranzi in una delle tre aree food allestite per l'occasione. L'ingresso è gratuito.