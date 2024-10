Halloween in Irlanda: cosa fare nella patria della festa più spaventosa

Zucche intagliate, misteriose feste a tema, ghoul (mostruosa creatura umanoide) e fantasmi sono solo alcuni degli aspetti che rendono divertente Halloween, appuntamento tra i più importanti dell’anno in tutta l'isola d'Irlanda. Ingredienti principali: la ricerca dell’emozione del brivido, accompagnata da qualche gustosa leccornia per rendere l'atmosfera un po’ meno paurosa.

Dove i brividi incontrano la tradizione: festeggia Halloween in Irlanda

Qualche cenno di storia di Halloween: tutto inizio oltre 2000 anni fa con i Celti

Da un po’ di anni, Halloween viene festeggiato in tutto il mondo, ma in Irlanda, luogo in cui ha avuto origine, si festeggia da secoli. Le sue origini risalgono a più di 2mila anni fa e sono legate all'antica festa celtica di Samhain, che celebrava la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno. Halloween - o Oíche Shamhna, in irlandese – ha mantenuto viva la sua valenza di momento cruciale di passaggio tra le stagioni, ed è per questa eredità che è così amata in tutta l’isola.

Falò per l'antica festa celtica di Samhain,

La professoressa Allison Galbari, esperta di folklore e mitologia, afferma: «L'Irlanda è la patria di Halloween e il suo spirito si respira ovunque». Tra leggende e rituali, ogni angolo dell’isola rivela un pezzo di storia affascinante. Per i Celti, Samhain non era solo una festa, ma un momento di connessione con l'aldilà, quando le porte tra i mondi si aprivano.

Dove e quando si festeggia Halloween in Irlanda

Púca, Contea di Meath

Parlando di feste, ecco un elenco di quelle più belle e particolari. In programma dal 31 ottobre al 3 novembre, il Púca Festival è uno dei più grandi eventi annuali in onore di Halloween. Si svolge nelle città di Trim e Athboy, con danze, musica e leggende che riempiono l'aria. Il festival si celebra su Tlachtga, considerato il luogo di nascita di Halloween, dove si accendevano antichi fuochi per dare inizio alle celebrazioni. Quest'anno, il Púca offrirà quattro notti di intrattenimento spettacolare e la possibilità di immergersi nella storia locale.

Bram Stoker Festival, Dublino

Nessun evento di Halloween può dirsi tale senza un po' di Dracula! Il Bram Stoker Festival (25-28 ottobre) celebra il celebre autore dublinese con una miriade di eventi, tra cui musica, teatro e installazioni artistiche. Non mancheranno le esperienze culinarie a tema e, chi sa, potreste anche incontrare un vampiro! Le passate edizioni hanno offerto esperienze indimenticabili, come banchetti in cripta e spettacoli di teatro di strada.

Bram Stoker Festival di Dublino (Foto: Megan Daly, Tourism Ireland)

Derry Halloween

Dal 28 al 31 ottobre, Derry Halloween trasforma la città in un palcoscenico spettrale. Con eventi che riportano in vita personaggi del passato, la città offre un programma ricco di performance artistiche e spettacoli pirotecnici. E per chi cerca emozioni forti, la House of Horrors è un must! Questa esperienza da brivido è solo uno dei tanti eventi che rendono Derry una meta imperdibile durante Halloween.

Samhain Festival a Waterford

Altri eventi da non perdere ad Halloween in Irlanda

Ci sono molte altre celebrazioni da vivere, come la Macnas Halloween Parade a Galway, con carri e costumi magnifici, e la Murder Mystery Evening a Belfast, dove la cena si trasforma in un intrigante gioco di omicidio.

Se siete in cerca di un'avventura più intensa, non perdetevi The Nightmare Realm a Dublino, un'attrazione che ha vinto il titolo di “Europe’s Best Scream Park Event”. Questo parco a tema offre labirinti, personaggi mostruosi e spettacoli di teatro di strada.

Riti celtici e antiche leggende in Irlanda per Halloween

Non dimenticate di visitare antichi siti legati ai riti celtici. Brú na Bóinne, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, e Trim Castle sono solo alcune delle meraviglie storiche che si possono scoprire nella contea di Meath. E se desiderate un'atmosfera più luminosa, il Lú Festival of Light a Drogheda (dal 25 al 28 ottobre e dal 31 ottobre al 3 novembre) illumina la città con storie di eroi locali, rendendo omaggio al patrimonio culturale irlandese.

Che si preferisca un'atmosfera sfarzosamente carnevalesca, un'avventura da brivido o scoprire le antiche tradizioni celtiche, Halloween in Irlanda è un’avventura da vivere almeno una volta nella vita. Fada beo an sult! (Evviva il brivido!)