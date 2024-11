Torna la grande festa del vino con Cantine Aperte a San Martino

Fino all'11 novembre, le cantine del Movimento Turismo del Vino in tutta Italia aprono le porte per Cantine Aperte a San Martino, l’evento autunnale che celebra il vino della nuova annata con un calendario di attività imperdibile. Questa festa non solo offre degustazioni del vino nuovo, ma anche esperienze pensate per tutte le età, laboratori, cene con i produttori e l’importante Wine in Moderation Day l'8 novembre, per un approccio consapevole e responsabile al vino.

Torna Cantine Aperte a San Martino nel segno della responsabilità

Che cosa è Cantine Aperte a San Martino

Nel cuore dell'autunno, Cantine Aperte a San Martino è l’occasione perfetta per esplorare le tradizioni enogastronomiche delle regioni italiane e per celebrare la fine della vendemmia. Questa ricorrenza si ispira alla tradizionale festa di San Martino, celebrata ogni 11 novembre come chiusura del ciclo agricolo del vino e inizio della nuova annata. L’evento è una vera festa rurale che combina assaggi di vino, incontri culturali e laboratori immersivi per comprendere la storia di questa antica tradizione.

Degustazioni e esperienze per tutti

Cantine Aperte a San Martino 2024 offre attività su misura per tutti i visitatori:

Degustazioni guidate del vino nuovo, dalle ultime vendemmie alle annate più pregiate.

del vino nuovo, dalle ultime vendemmie alle annate più pregiate. Laboratori autunnali per bambini, dove i più piccoli possono divertirsi a creare con i colori della stagione.

per bambini, dove i più piccoli possono divertirsi a creare con i colori della stagione. Cene con il produttore che abbinano vini locali a piatti tradizionali, per una vera esperienza enogastronomica.

che abbinano vini locali a piatti tradizionali, per una vera esperienza enogastronomica. Assaggi del vino dai tini e dalle botti, un’occasione per scoprire il vino ancora in fase di lavorazione e approfondire i processi di vinificazione

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino, ha sottolineato come «questa edizione di Cantine Aperte a San Martino si arricchisce del Wine Moderation Day, un’opportunità per celebrare il vino con consapevolezza».

Wine in Moderation Day: l'8 novembre la festa della moderazione

Il Wine in Moderation Day, fissato per l'8 novembre, è una giornata internazionale dedicata alla promozione del consumo moderato di vino. Istituita recentemente, questa ricorrenza mira a sensibilizzare i consumatori verso un approccio responsabile, incoraggiandoli a vedere il vino come un’espressione culturale che va apprezzata con moderazione e rispetto. Il motto di questa giornata è “The greatest wine? The one that you’ll remember” ("Il vino migliore? Quello che puoi ricordare"). Questo slogan invita a fare del consumo di vino un'esperienza memorabile e positiva.

Per celebrare questa giornata, il Movimento Turismo del Vino ha organizzato un flashmob digitale invitando i partecipanti a condividere un brindisi digitale con post e reel utilizzando l’hashtag #WineInModerationDay. L'obiettivo è diffondere il messaggio del bere consapevole in modo creativo e coinvolgente.

Cantine Aperte: viaggio tra i sapori d'Italia

Ogni regione italiana offre un calendario di attività che combina il vino con le specialità del territorio. Ecco una panoramica dei sapori autunnali che accompagneranno Cantine Aperte a San Martino:

Veneto : degustazioni di cicchetti, i tradizionali spuntini veneti, accompagnati dai migliori vini locali.

: degustazioni di cicchetti, i tradizionali spuntini veneti, accompagnati dai migliori vini locali. Piemonte : assaggi di tartufi e nocciole, prodotti tipici dell’autunno piemontese, insieme alle degustazioni dei vini della regione.

: assaggi di tartufi e nocciole, prodotti tipici dell’autunno piemontese, insieme alle degustazioni dei vini della regione. Abruzzo : castagne e dolci tipici abruzzesi da gustare intorno al camino, con canti e laboratori d’artigianato.

: castagne e dolci tipici abruzzesi da gustare intorno al camino, con canti e laboratori d’artigianato. Toscana: degustazioni di oli Evo e caccia al tartufo, con tour dedicati nelle frantoi e nei vigneti.

Cantine Aperte a San Martino è l’occasione perfetta per esplorare le tradizioni enogastronomiche d'Italia

Cantine Aperte: esperienze immersive e incontri culturali

Cantine Aperte a San Martino non è solo degustazione, ma un’esperienza completa. Tra le attività proposte, i visitatori potranno partecipare a:

Brunch, aperitivi al tramonto e cene con i produttori , momenti di convivialità pensati per conoscere meglio il processo di vinificazione e scoprire i sapori autentici della cucina regionale.

, momenti di convivialità pensati per conoscere meglio il processo di vinificazione e scoprire i sapori autentici della cucina regionale. Passeggiate interattive nei vigneti che offrono un contatto diretto con la natura e il territorio.

che offrono un contatto diretto con la natura e il territorio. Laboratori sulla storia del vino, un percorso interattivo che esplora il legame tra vino e territorio.

Cantine Aperte a San Martino non è solo degustazione, ma un’esperienza completa

In Piemonte, ad esempio, si potrà partecipare al progetto Vendemmia a Torino – Grapes in Town, una partnership che mira a promuovere la cultura del vino piemontese in sinergia con le eccellenze artistiche e culturali della regione. Nel Lazio, invece, la start-up Vino in Vigna organizza attività in cantina e vigneto durante tutto l’anno, con la possibilità di personalizzare l’etichetta della propria bottiglia di vino.

Tra le attività pensate per coinvolgere anche i più piccoli, non mancheranno i laboratori creativi per realizzare opere ispirate ai colori dell’autunno e alla storia di San Martino, un momento educativo che unisce divertimento e cultura. In Toscana, ad esempio, è prevista una caccia al tartufo con i cani, che permetterà ai visitatori di scoprire i segreti di questa antica tradizione.

Per chi cerca qualcosa di ancora più unico, il Gioco degli Assaggi in Purezza consente di degustare i singoli vitigni e poi confrontarli con il vino finale, spesso frutto di un blend. Questo gioco educativo permette di comprendere l’importanza di ogni vitigno nella creazione di un vino armonico e complesso.

Programmi di Cantine Aperte a San Martino 2024

Ogni regione italiana ha un programma dedicato per Cantine Aperte a San Martino 2024: