Il baccalà è declinato in tutte le sue forme grazie allo chef Daniel Canzian

La Dogale confraternita del baccalà mantecato ha annunciato la collaborazione con lo chef di fama internazionale Daniel Canzian, per la realizzazione di una cena d'autore intitolata "Sua Maestà il baccalà mantecato", evento esclusivo che si terrà il 15 febbraio nel ristorante milanese dello chef veneto. L'iniziativa, dedicata alla celebrazione del baccalà mantecato, uno dei piatti più emblematici della cultura gastronomica veneziana, rappresenta un omaggio alla tradizione culinaria e alla maestria dello chef Canzian nel reinterpretare in chiave contemporanea e sofisticata le ricette della sua terra d'origine.

Cannoli polenta e baccala` di chef Daniel Canzian 1/3 Lo chef Daniel Canzian 2/3 Il ristorante di Daniel Canzian a Milano 3/3

Lo chef Canzian ha conquistato un posto di rilievo nell'ambito della cucina italiana grazie alla sua capacità di rivisitare con eleganza e creatività le ricette tradizionali, trasformando il suo locale milanese in una vera e propria tappa obbligata per gli amanti della gastronomia di alta qualità. Durante la serata, il baccalà sarà protagonista assoluto, declinato in tutte le sue forme e proposto attraverso un menu che saprà coniugare con maestria tradizione e innovazione, per deliziare i palati più raffinati.

Che cos'è la Dogale confraternita del baccalà mantecato?

La Dogale confraternita del baccalà mantecato, fondata con l'obiettivo di preservare, promuovere e celebrare la ricca tradizione culinaria legata al baccalà mantecato, si impegna con determinazione a mantenere viva questa eredità culturale e gastronomica. Attraverso eventi di prestigio come quello organizzato in collaborazione con lo chef Canzian, la Confraternita lavora per diffondere la conoscenza e l'apprezzamento di questo piatto iconico non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale.