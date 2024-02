In montagna per sciare e mangiare? In Val d'Ega torna Beef & Snow

In montagna per sciare, certo. Ma non solo. Così la Val d'Ega (Bz) è la meta prediletta dei buongustai. In particolare, tra l'8 e il 24 marzo 2024, quando Beef & Snow propone di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo.

La carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega

Che cosa è Beef & Snow in Val d'Ega?

Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti a Carezza e Obereggen offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d'Ega, per un'iniziativa che segna l'ennesimo trionfo dell'intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell'ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie.