True Event: dal 10 aprile a Noto una tre giorni dedicata alla scoperta della Sicilia

Il nuovo progetto True Sicily nasce dalla passione di Luigi De Santis, fondatore e ceo di True, per la creazione di eventi di viaggio premium, con l'obiettivo di promuovere le bellezze del Bel Paese. Dopo la partecipazione alle più autorevoli fiere esperienziali dedicate all'hôtellerie e le due ultime edizioni di True Puglia, De Santis sceglie il sud Italia, presentando la sua terza edizione di TRUE, questa volta a Noto (Siracusa), creando delle sinergie grazie alla organizzazione di una serie di eventi coinvolgenti e autentici.

La cattedrale di Noto

Gli appuntamenti di True Sicily

Un programma che inizierà il 10 aprile con l'opening party a Palazzo Nicolaci a Noto e si concluderà con la Gala night presso l'hotel Des Etrangers a Siracusa. In questa edizione, la Sicilia sarà la protagonista indiscussa, il cui partner Essence of Sicily, che che opera nel Luxury Custom Travel dal 2003, attualmente considerato come leader di settore in Sicilia e principale partner locale di alcuni dei circuiti di viaggio più rinomati al mondo, sarà la DMC ufficiale dell'evento, insieme ad altri partner coinvolti nella iniziativa come Blastness, Nero Lifestyle e BeautyPool.

I protagonisti del luxury travel presenti a Noto

Tra gli exhibitors che parteciperanno a True Sicily: Belmond, Rocco Forte Hotels, San Corrado di Noto, Seven Rooms & Country house Villadorata, Baglio Occhipinti, Therasia Resort, Monaci delle Terre Nere, Zash Country Boutique Hotel & Spa, Donna Carmela e Arsenale, società attiva nel segmento dell'ospitalità di lusso che ha dato vita all' Orient Express “La Dolce Vita” il primo progetto di turismo sostenibile su rotaia con un'offerta luxury in collaborazione con Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs.

Che cos'è True Sicily

“TRUE non è solo un evento, è l'esperienza B2B più efficace e coinvolgente per i professionisti del luxury travel, focalizzata interamente su una destinazione. Un viaggio straordinario dove i più importanti buyers internazionali costruiscono rapporti di business con gli imprenditori e scoprono ciò che di più autentico e pregiato l'ospitalità siciliana può offrire”, spiega De Santis.

Luigi De Santis, fondatore e ceo di True

Partecipare a True Sicily significa far parte di una comunità selezionata, dove i migliori buyer, travel agency e tour operator provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Brasile incontreranno per la prima volta in modalità one-to-one circa 40 brand di luxury hospitality siciliani più importanti, in mezzo a una full immersion nella destinazione che offre la possibilità di conoscere la terra siciliana nel miglior modo. Un evento dinamico e diffuso, che ogni stagione sorprende con una nuova destinazione e una esperienza di tre giorni basata sulla qualità, bellezza e autenticità.

Oltre la tre giorni di Noto

“Si tratta di un'occasione importante per coloro che desiderano vivere il lato più esclusivo e raffinato della Sicilia e per Noto che mira a diventare punto di riferimento del luxury travel internazionale”, sono le parole di Corrado Figura, Sindaco di Noto e destination partner dell'evento. La missione di True non si esaurirà con la conclusione dell'evento, ma continua in modalità roadshow, portando gli exhibitors ogni volta in un mercato di riferimento estero per far conoscere loro i migliori buyer all'interno della destinazione e che arriverà molto presto anche per le strutture siciliane.