In sei rifugi di Rio Pusteria per gustare lo speck all'aperitivo

Amanti dello speck? Dal 2 al 30 marzo torna SpeckAperitivo, l’appuntamento imperdibile per trascorrere piacevolmente i fine settimana in sei rifugi dell'Area Sci & Malghe di Rio Pusteria. Quando le giornate man mano si allungano e anticipano la primavera, la bellezza di questo territorio si rivela appieno, abbracciando ben 55 km di piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal e promettendo divertimento senza pensieri.

Inoltre, il sabato, la Cavaliera Valeria Dallapè è pronta a conquistare gli ospiti con la sua simpatia e competenza, ma anche per passare un tranquillo break tra la neve con un aperitivo a base di Speck abbinato, quest’anno, allo Schüttelbrot Alto Adige Igp, un pane secco ottenuto da un impasto cotto al forno, a base di farina di segale, farina di frumento di grano tenero e/o di farro, sale, malto di frumento o orzo, lievito e pasta madre, semi di finocchio e altre spezie. SpeckAperitivo è l’occasione giusta per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica, dove il gusto si unisce alla bellezza della montagna.

SpeckAperitivo è un'occasione divertente e gustosa per vivere l'Alto Adige in una prospettiva più gourmet e conviviale. Nei sabati e nelle domeniche di marzo, i sei rifugi del comprensorio Gitschberg Jochtal aderenti all'iniziativa propongono un'ampia selezione di aperitivi a base di Speck Alto Adige Igp, accompagnati da un buon bicchiere di vino di qualità.

Gitschhütte, Nesselhütte, Ochsenalm, Nockalm, Bacherhütte e Großberghütte sono i rifugi dell’Area Sci & Malghe Rio Pusteria facilmente raggiungibili con gli sci o con le ciaspole per ben quattro fine settimana per un evento ormai consolidato, proprio quando le temperature diventano più miti e anticipano la primavera. Inoltre, il sabato, anche un semplice viaggio in cabinovia può trasformarsi in un'esperienza gustosa: la Cavaliera è pronta ad accogliere i più fortunati con un aperitivo in compagnia a base di Speck, Schüttelbrot e bollicine in una cabina appositamente allestita; una pausa speciale, sospesa in alta quota e con una vista panoramica sulle montagne dell'incantevole Area Vacanze Sci & Malghe di Rio Pusteria.

Lo Speck Alto Adige Igp ha sempre rappresentato la tradizione di questo territorio nella produzione del tipico salume affumicato, grazie alla sua bontà e al fatto di essere un'importante fonte di energia ricca di vitamine, proteine e sali minerali. Inoltre, il sabato dalle 10 alle 12, ad alcuni fortunati ospiti della cabinovia Vip nell’impianto di risalita Ski Express Gitschberg, verrà servito gratuitamente un aperitivo a base di Speck, Schüttelbrot e bollicine in compagnia della Cavaliera.

Speck e Schüttelbrot Alto Adige Igp: il gusto dell’Alto Adige

Una storia dalle radici profonde quella dello SpeckAperitivo, nata come uno spuntino contadino che veniva gustato seduti al tavolo dopo una lunga giornata nei campi. Lo Speck Alto Adige Igp ricopre oggi un ruolo importante nella cucina altoatesina, presente con il suo sapore inconfondibile nella maggior parte dei piatti della regione e declinato in mille modi, accompagnato da altri prodotti locali come lo Schüttelbrot Alto Adige Igp o semplicemente servito a fette su un tagliere in legno con un buon calice di vino.

Un rituale, frutto di tradizioni tramandate di generazione in generazione, che ora gli ospiti possono godere ed apprezzare nell’atmosfera avvolgente delle valli dell’Alto Adige.