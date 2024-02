Eurochocolate, tutto pronto per il “Festival del cioccolato” ad Avellino

Il 2024 si preannuncia un anno di intensa celebrazione per Eurochocolate, il rinomato Festival del cioccolato nato a Perugia nel 1994 e istituzione ormai della cittadina umbra. In occasione del trentesimo compleanno il festival sarà protagonista anche in Campania e il capoluogo irpino si prepara ad accogliere una special edition (a ingresso libero) dal 9 al 14 febbraio, trasformando Avellino in un paradiso del cioccolato.

Cioccolato protagonista ad Avellino dal 9 al 14 febbraio

Con la partecipazione di 110 aziende del settore cioccolatiero e oltre 1.000 referenze di prodotti, Eurochocolate Avellino si preannuncia come un evento straordinario. Oltre 100 tonnellate di cioccolato trasformeranno la città in un vero e proprio regno del cacao, promettendo sei giorni di attività golose e intrattenimento a tema.

Choco lab, chocolate show e tanti maestri pasticceri

Il centro cittadino sarà il palcoscenico principale dell'evento, con Corso Vittorio Emanuele II che ospiterà il Chocolate Show, e Piazza della Libertà che darà spazio a ChocoLab, Tree to Bar, e la Fabbrica del Cioccolato. Il Choco Lab, cuore pulsante dell'evento, offrirà agli appassionati la possibilità di scoprire i segreti del "Cibo degli Dei" attraverso incontri gratuiti e speciali eventi con ospiti di prestigio come Iginio Massari e Tommaso Foglia.

Avellino sede d'eccezione dell'edizione speciale di Eurochocolate

I maestri Apei-Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana si esibiranno inoltre al Choco Lab, offrendo spettacoli imperdibili. Tra le eccellenze locali, Matié Cioccolato presenterà degustazioni guidate del cioccolato crudo "made in Irpinia". La pasticceria Kenel proporrà uno show dedicato alle zeppole di San Giuseppe al Cacao.

A Eurochocolate Avellino eventi speciali, live shows e iniziative collaterali

Il ricco calendario prevede show cooking, laboratori di cioccolato e incontri con esperti del settore. Il programma spazia dai live show dedicati a dolci creazioni al Choco Circus e Choco Parade, offrendo una varietà di intrattenimenti per tutte le età.

Anche degustazioni e talks nel programma di Eurochocolate

Eurochocolate coinvolge l'intera città con iniziative collaterali come "Around Avellino", che propone pacchetti tematici offerti da ristoratori, centri benessere e esercenti locali. Inoltre, i visitatori potranno partecipare gratuitamente ai tour "Cuore di Lovellino", esplorando le attività locali coinvolte nella produzione di cioccolato.

Eurochocolate celebra anche l'arte e l'amore

L'evento si concluderà con un'iniziativa sociale, con l'opera "Il Bacio" dell'artista Dorotea Virtuoso in Piazza Trieste e Trento. Un gesto d'amore davanti al dipinto verrà premiato con due cuori di cioccolato, simbolo dell'evento #lovellino. Eurochocolate Avellino 2024 promette di essere un'esperienza sensoriale straordinaria, unendo tradizione, innovazione e passione per il cioccolato in un mix irresistibile.