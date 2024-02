Cene stellate nel “salotto” di Riccione: il nuovo format del Victor Lounge

Al via il 27 febbraio il nuovo format targato Victor Lounge in viale Ceccarini a Riccione: una cena a quattro mani con le proposte dello stellato Francesco Sposito del ristorante Taverna Estia (due stelle Michelin) di Brusciano (Na) insieme Fernando Squitieri del Victor Lounge. L'idea di Luciano Colono, patron del Victor Lounge, è, infatti, un progetto ambizioso e innovativo, che mira a trasformare Riccione in un punto di riferimento per i turisti amanti del luxury: ospitalità e fine dining, in un contesto elegante e ricercato nel cuore del “salotto” della Perla Verde.

Victor Lounge in viale Ceccarini a Riccione

Come è il nuovo format del Victor Lounge di Riccione

Il nuovo format, che si svolgerà per tutto il 2024, trasformerà la Riviera in un palcoscenico per le grandi stelle della ristorazione italiana attraverso eventi in grado di abbinare menu gourmet curati dai migliori chef ad una selezione di champagne, vini e spumanti rarissimi e da collezione, vero cavallo di battaglia del Victor Lounge. La ristorazione come strumento di promozione del territorio riccionese e come vetrina d'eccezione in grado di calamitare l'interesse di un pubblico di fascia alta, abituato ad experience dal respiro internazionale.

Chef Sposito e Squitieri insieme per una cena stellata

Primo appuntamento, come detto, martedì 27 febbraio con una "Cena a quattro mani" che vedrà alternarsi lo chef stellato Francesco Sposito del ristorante Taverna Estia (due stelle Michelin) di Brusciano (Napoli) insieme Fernando Squitieri del Victor Lounge. In tavola un menù tutto da scoprire con piatti all'insegna della sperimentazione, innaffiati per l'occasione da una selezione di champagne Laurent - Perrier che faranno la felicità degli appassionati.

Gli chef Francesco Sposito e Fernando Squitieri

Sposito, classe 1983, è primo cuoco e titolare della Taverna Estia, uno dei massimi interpreti della cucina regionale italiana in chiave creativa e sperimentale. Vanta collaborazioni con maestri come Alain Passard e Igles Corelli. La sua deliziosa cucina ha ricevuto non una, ma due ambite stelle Michelin. I suoi sofisticati, eleganti e complessi piatti italiani contemporanei sono realizzati pensando alla sostenibilità. Squitieri, classe 1993, originario della provincia di Salerno, ha iniziato fin da giovanissimo a muoversi negli ambienti dell'alta cucina, approdando prima al ristorante stellato Piazzetta Milù per poi lavorare al fianco di Domenico Iavarone e Heinz Beck. Infine, è sbarcato a Riccione per cominciare una nuova avventura al Victor Lounge.

Victor Lounge

Viale Maria Ceccarini 107 - 47838 Riccione (Rn)

Tel 0541 1495115