Vinnatur Tasting 2024: a Gambellara dal 13 al 15 aprile

Dal 13 al 15 aprile lo show-room Margraf di Gambellara (Vicenza) accoglierà la 19esima edizione di VinNatur Tasting, annuale manifestazione organizzata da VinNatur – Associazione Viticoltori Naturali. Durante la tre giorni, dalle ore 10 alle 18, i visitatori potranno assaggiare i vini e conoscere i 190 vignaioli provenienti da Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria, Slovenia e Repubblica Ceca, uniti dall'obiettivo di condividere le tecniche e le esperienze messe in campo per produrre vino in maniera naturale, sia in vigna che in cantina, e di divulgare la cultura del terroir.

Vinnatur 2024 è in programma al Margraf di Gambellara dal 13 al 15 aprile

A completare l'offerta momenti di approfondimento e confronto con alcune masterclass, che si terranno nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 aprile. Sarà sempre attiva un'area food esterna e coperta, dove trovare ristoro, con musica rigorosamente dal vivo. Il biglietto d'ingresso giornaliero ha un costo di 30 euro a persona, comprensivo di calice da degustazione, mappa dei produttori e catalogo dell'evento, acquistabile in loco oppure in prevendita su Eventbrite. È disponibile anche un ticket valido due giorni al prezzo di 50 euro.