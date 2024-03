Al via Piceni_Gusto DiVino: si parte con il wine tour delle Marche

Al via venerdì 15 marzo, il circuito Piceni_Gusto DiVino, realizzato dalla Regione Marche con “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”. In programma 14 eventi fino a fine maggio tra calici, cibi e arte per scoprire l’enoturismo.

Piceni_Gusto DiVino, 27 cantine coinvolte

Un patrimonio del gusto ben rappresentato dai numeri, illustrati dal coordinatore del progetto Sergio Spinelli, con ventisette cantine coinvolte, tra le quali tre iscritte all’elenco regionale degli operatori enoturistici, e ben nove birrifici. In compagnia dei produttori, in ogni appuntamento ci sarà anche un sommelier per approfondire caratteristiche ed abbinamenti consigliati. A disposizione anche un tour operator per chi volesse fruire di itinerari “esperienziali” tra vigneti, borghi storici e aziende rurali.

Il programma di Piceni_Gusto DiVino

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 marzo all’agriturismo il Vecchio Gelso di Ortezzano (Fm), con una serata in compagnia delle birre proposte da Il Mastio, Matenano e Prima Pietra. La serata successiva, sabato 16 marzo, appuntamento nei suggestivi Laghi Santarelli di Moresco (Fm), dove l’abbinamento con i piatti proposti vedrà protagonisti i vini di Santa Liberata, Le Casette e Cantina Fontursia. Ultimo rendez-vous del mese alla Cantina Antisociale di Petritoli (Fm), il 22 marzo, con un menù tipico abbinato ai vini di Macondo, San Bartolomeo e Crocevia. Capofila del circuito è il ristorante Il Ponte di Cossignano.

Piceni_Gusto DiVino, alla scoperta dei vini e dei prodotti delle Marche

Durante la presentazione di Piceni_Gusto DiVino, avvenuta a Fermo all’interno della 32ª edizione di Tipicità Festival, l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, ha sottolineato come «questo circuito, uno dei diciotto attivati sul territorio regionale, si concentra nelle provincie di Fermo ed Ascoli Piceno rappresentando un‘importante opportunità di promozione enogastronomica e di valorizzazione del territorio, attraverso proposte in grado di esaltare il connubio tra menu tipici ed il patrimonio di vini e birre che le Marche sono in grado di offrire. Da sottolineare che tre appuntamenti saranno ospitati in luoghi di particolare pregio storico e artistico, rispettivamente a Palazzo Paradisi in Montalto delle Marche e due nell’Auditorium Sant’Antonio da Padova ad Ortezzano, dove è presente la tomba del Latinista Giuseppe Carboni!».

Le tappe del circuito Piceni_Gusto DiVino