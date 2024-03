In montagna per bere bene: arriva a Cortina d'Ampezzo la Cocktail Week

Torna a Cortina d'Ampezzo (Bl) Cortina Cocktail Weekend. La seconda edizione dell'appuntamento ideato e diretto da Paola Mencarelli, con il patrocinio del Comune di Cortina, in collaborazione con Cortina Marketing e con il sostegno di Cortina for Us e Associazione Albergatori si terrà da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024. Come per le iniziative sorelle - Florence Cocktail Week e Venice Cocktail Week - organizzate dalla stessa Mencarelli, il format di Cortina andrà a modellarsi sulle peculiarità della città ospitante in un festival del bere miscelato ricco di contenuti e eventi. Un progetto diffuso in città e in montagna per diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile e dare risalto alla qualità della mixology sulle Dolomiti.

Cortina Cocktail Weekend, il buon bere incontra la montagna

Come si svolge la Cortina Cocktail Weekend

Cortina Cocktail Weekend promuove un'idea nuova e diversa di fruizione del drink stesso. Dando visibilità alle insegne del luogo vuole spingere non solo gli appassionati di mixology ma anche gli amanti della montagna a conoscere le strutture della città. Due le tipologie di locali #CCW24: Bar d'Hotel e Cocktail Bar, a cui si aggiungono gli Event Partner, location esclusive del luogo che mettono a disposizione i loro spazi per un'idea diversa di fruizione del cocktail. Le giornate ricche di appuntamenti dedicati alla mixology saranno divise in più momenti, dagli aperitivi all'après ski. Gli eventi con guest del territorio nazionale, le iniziative culturali e le attività ricreative permetteranno di scoprire al grande pubblico una Cortina diversa, non a tutti conosciuta.

Le attività esperienziali della Cortina Cocktail Weekend

Durante il festival ci sarà la possibilità di vivere le “CCW Experience”, attività esperienziali in cui i cocktail accompagneranno gli ospiti alla scoperta della città e delle attività di montagna come Slittata Tre Cime di Lavaredo, Safari Tour in Motoslitta, Ciaspolata, Heli-Ski. In collaborazione con la scuola di sci Snowdreamers Cortina.

Mixologys' Cup a Cortina Cocktail Weekend

Visto il grande successo della prima edizione, torna la “Mixologys' Cup”, la Gara di sci e snowboard #CCW24 che si terrà nella mattinata di domenica 24 marzo sulla pista Socrepes, nel comprensorio Tofane, in collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers Cortina. La Mixology's Cup è una competizione ludica aperta a tutti e a partecipazione gratuita per bartender e appassionati di cocktail e di sport invernali. È una discesa sulla pista con una coppa Martini piena, vincerà chi riuscirà a completare la gara nel minor tempo senza saltare le porte, con il bicchiere pieno in mano, rovesciando il minor quantitativo di bevanda.

Cortina Cocktail Weekend, tanti eventi sulla neve e drink

La pista Socrepes sarà allestita e messa in sicurezza dai maestri della Scuola di Sci Snowdreamers Cortina con paletti di slalom gigante come una vera gara di sci. Una volta tagliato il traguardo i partecipanti appoggeranno il bicchiere su un tavolo e i maestri di sci in veste di giudici misureranno il tempo e il contenuto dei bicchieri decretando i vincitori. L'idea della gara è nata studiando la storia dello sci alpino. Era il 1900 quando un gruppo di montanari norvegesi sviluppò una tecnica che divenne poi famosa in tutto il mondo. A Morgedal, Valle Norvegese del distretto di Telemark venne organizzata la prima gara sugli sci, una discesa ripida e a curve veloci con un bicchiere di birra in mano. Vinceva chi arrivava a fine pista senza rovesciare il contenuto.