FrankenBierFest 2024: a Roma la tradizione birraria della Franconia

Publigiovane Eventi e Ma che Siete Venuti a Fà sono lieti di presentare l’ottava edizione del FrankenBierFest. Torna l’appuntamento con l’ormai tradizionale evento di 3 giorni, durante i quali verrà ricreato un angolo di Franconia, splendida regione della Germania, nell’esclusiva Limonaia di Villa Torlonia, a Roma.

La Limonaia di Villa Torlonia a Roma, sede del FrankenBierFest 2024 (foto: www.giovanigenitori.it)

Sarà l’occasione per riavvicinarsi o incontrare per la prima volta la forte tradizione birraria che contraddistingue l’area con la più alta densità di birrifici al mondo: si potranno degustare le creazioni storiche ma anche le nuove evoluzioni dei mastri birrai franconi, dalle keller, alle bock, passando per le rauch e le pils. Saranno presenti esperti degustatori di fama internazionale e sarà allestita una piccola mostra fotografica sull’argomento.

FrankenBierFest 2024: la selezione di Manuele Colonna tra birra, cibo e fotografie

I birrifici e le birre sono selezionati, come di consueto, da Manuele Colonna, personaggio di riferimento del mondo brassicolo e grande conoscitore della scena francone. Proprietario del celebre pub romano Ma Che Siete Venuti a Fà e autore del libro “Birra in Franconia”, si è già distinto per la direzione tecnica di importanti eventi birrari come ‘Un Mare di Birra - La Prima Crociera della Birra Artigianale’ nel 2011, 2012 e 2016 e, dal 2013, di ‘EurHop Roma Beer Festival - Il Salone Internazionale della Birra Artigianale’, tutti organizzati dalla società Publigiovane Eventi, nota nel panorama anche grazie alla pubblicazione di Fermento Birra Magazine, la rivista nazionale bimestrale più importante del settore.

FrankBierFest 2024, nell‘esclusiva limonaia di Villa Torlonia a Roma (foto: www.effettofood.com)

Dieci banchi ospiteranno tutte le botti, le spine e i birrai, i quali presenteranno direttamente al pubblico le loro creazioni. Particolare attenzione sarà data anche al food, curato da La Limonaia, che presenterà un’offerta in stile tradizionale francone. La mostra fotografica sarà un viaggio dentro al mondo brassicolo francone attraverso le immagini di appassionati e fotografi, affascinati dall’unicità di questa regione straordinaria dalla forte vocazione birraria. Ad ogni partecipante verrà fornito, oltre alla guida, un bicchiere celebrativo o un boccale tradizionale in ceramica.

La Limonaia

Via Lazzaro Spallanzani 1/A - 00161 Roma

Tel 06 9506 5250