ViniVeri 2024: in Veneto si celebrano 20 anni di autenticità e diversità

Il Consorzio celebra quest'anno il ventennale di ViniVeri, la più longeva manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali: dal 12 al 14 aprile 2024, l'Area Exp di Cerea (Vr), conosciuta come "La Fabbrica" diverrà il fulcro di degustazioni, incontri, approfondimenti e eventi gastronomici con chef e vignaioli. Un programma ricco che offre un'esperienza multisensoriale e interdisciplinare, mirata non solo a far conoscere vini e produttori, ma anche a coinvolgere e far interagire appassionati, wine lover e operatori del settore con tutti gli aspetti poliedrici del mondo del vino naturale.

ViniVeri 2024 (foto: winenews.it)

ViniVeri 2024: tra autenticità e diveristà con i vini naturali

Con oltre 150 cantine presenti, ognuna con le sue ultime etichette, banchi di assaggio e un'enoteca fornita dedicata esclusivamente al pubblico di ViniVeri, l'evento promette di essere un'occasione unica per scoprire e apprezzare l'autenticità e la diversità dei vini naturali.

L'autenticità e la diversità dei vini naturali

I vini naturali sono l'autentica espressione del territorio e della passione dei vignaioli. Coltivati in modo biologico o biodinamico e vinificati senza aggiunta di sostanze chimiche, questi vini riflettono la biodiversità delle vigne e le caratteristiche uniche del terroir. Vivaci e pieni di carattere, offrono una gamma sorprendente di aromi e sapori che raccontano la storia del luogo. Ogni sorso è un viaggio sensoriale che celebra la natura e l'arte del vignaiolo. Sarà un'opportunità straordinaria per immergersi nell'atmosfera unica di ViniVeri e celebrare due decenni di passione e impegno nel mondo del vino secondo natura.

Area Exp - La fabbrica

Via Guglielmo Oberdan 10 - 37053 Cerea (Vr)

Tel 0442 30902