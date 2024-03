Uno spettacolo teatrale a 3mila metri? Torna Hannibal sul ghiacciaio del Rettenbach

Sei alla ricerca di uno spettacolo unico nel suo genere immersi nella natura incontaminata dell’alta montagna? A pochi passi dall’Italia, in mezzo al suggestivo palcoscenico naturale del ghiacciaio tirolese del Rettenbach, il 5 aprile, ritorna lo spettacolo multimediale più alto delle Alpi: Hannibal. Una rappresentazione teatrale in chiave moderna tra coreografie, musiche e danze per accompagnare il condottiero cartaginese Annibale nella sua attraversata sulle Alpi alla conquista di Roma.

Sul ghiacciaio tirolese a 3mila metri di quota va in scena Hannibal

Come è lo spettacolo Hannibal sulla Alpi

Così il 05 aprile 2024 al calare del sole, il ghiacciaio del Rettenbach, che accoglie ogni ottobre la prima tappa europea di Coppa del mondo di sci, diventerà un vasto teatro naturale, dove si esibirà un cast di oltre 300 tra attori, ballerini professionisti, figuranti e diversi atleti di fama internazionale, diretti dal regista salisburghese Hubert Lepka. Hannibal, giunto alla sua 16ª edizione, riproporrà una coreografia forte e allo stesso tempo emozionante, coinvolgendo aerei, elicotteri, motoslitte, paracaduti e parapendii, sciatori e ballerini, tra musiche moderne e giochi di luci.

I 37 elefanti che Annibale usò per attraversare le intemperie delle Alpi, verranno rappresentati dai moderni mezzi battipista, che proporranno uno spettacolo mozzafiato lungo i crinali del ghiacciaio per ridiscendere verso la platea centrale, incantando il pubblico presente e inscenando balli e battaglie. Nel gran finale assisteremo alla distruzione parziale del grande palco di neve e ghiaccio alto 20 metri, teatro di rappresentazione in chiave moderna di questa pagina di storia di intrighi, amori e potere del lontano passato.

Aqua Dome, l’hotel perfetto per vedere Hannibal

Per abbinare la neve, lo spettacolo e il relax nella valle dell’Ötztal, (dove si trova anche il ghiacciaio Rettebach) si può soggiornare ad Aqua Dome, l’hotel termale più innovativo di tutto l’arco alpino. L’acqua sgorga calda da una fonte situata a 1865 metri: la forza primordiale di questa acqua è l’ingrediente delle 11 piscine dove si galleggia letteralmente nel benessere.

All’aperto o al chiuso, le piscine sono il toccasana per ritrovare la vitalità. Circondato da imponenti montagne e luoghi di forza, immerso nel calore primordiale dell’acqua termale, l'Aqua Dome ha come motto "Innalza il tuo spirito!".

Aqua Dome

Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140 - 6444 Längenfeld (Austria)

Tel +43 5253 6400