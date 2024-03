Con le Cesarine al Vinitaly and the city si impara la cucina tipica

Il conto alla rovescia per il Vinitaly (Verona 14-17 aprile) è cominciato. Così come quello per il Vinitaly and the City, il fuori salone che ogni anno trasforma Verona nella capitale dei winelover, che torna dal 12 al 15 aprile con quattro giorni tra degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate. Protagoniste di Vinitaly and the city anche le Cesarine che apre le porte di casa e porta in tavola i piatti tipici della tradizione enogastronomica veronese e italiana. Con 38 appuntamenti tra cene, presentazioni e corsi di cucina, i protagonisti della più antica community di cuochi e cuoche amatoriali fanno dell’autenticità il segno distintivo della food experience proposta, assaggio di una quotidianità di sapori e saper fare capace di trasformarsi in cultura e tradizione.

Vinitaly and the city: winelover a scuola di cucina con Cesarine

La cucina delle Cesarine a Vinitaly and the city

E durante il fuori salone di Vinitaly i winelover potranno scegliere ogni giorno (venerdì, sabato e domenica alle 12 e alle 19) tra 6 corsi di cucina che esplorano non solo le ricette più iconiche della cucina scaligera, ma anche il legame d’amore che si lega con i vini ambasciatori del territorio: dal risotto alle lasagnette all’Amarone, senza dimenticare “cicchetti”, bigoli, gnocchi di patate, salse di accompagnamento tipiche veronesi, o la versatilissima polenta, per finire con gli Zaletti e il tiramisù. A queste proposte locali si affianca poi la cena (su invito) dedicata a “Quattro regioni e una tavola”, che vedrà protagonisti proprio i territori rappresentati a Vinitaly and the City: Marche, Sicilia, Calabria e Veneto. Nella serata di sabato (13/4, ore 19) tre Cesarine originarie di queste regioni saranno infatti ospiti di una Cesarina veronese per raccontare con i loro piatti storie e curiosità delle loro tradizioni, accompagnate dai vini selezionati dalle Cesarine Sommelier.

Spazio invece all’approfondimento la domenica, che vedrà l’imprenditore tech e fondatore di alcune tra le prime startup digital italiane, Davide Maggi, analizzare il caso di studio della community tra piattaforma digitale e promozione della cultura locale italiana (14/4, ore 15, Palco Loggia di Fra Giocondo, “Cesarine, la cucina italiana tramandata di casa in casa”).

I corsi delle Cesarine a Vinitaly and the city

Elenco dei corsi in programma venerdì, sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22 (per info e prenotazione link su www.vinitaly.com

Convivialità nel mio corso sul risotto all'Amarone

Corso di cucina sui cicchetti e bigoli

Lezione di cucina sui piatti tipici della città di Verona

Vinitaly a casa, un'esperienza culinaria autentica

La magia della polenta

Tre salse tipiche di accompagnamento veronesi

Che cosa è il Vinitaly and the city

Vinitaly and the City è il fuori salone di Vinitaly che ogni anno trasforma Verona nella capitale dei winelover.

Quattro giorni tra degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate con incursioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, aperto con il seguente orario: venerdì 12 aprile 18-23 (inaugurazione ore 18), sabato 13 aprile 15-23, domenica 14 aprile 15-23, lunedì 15 aprile 18-23. Fino all’11 aprile è possibile acquistare il biglietto (1 calice, 4 token degustazioni, 1 token esperienza) in prevendita online al costo di 16,50 euro; in sede di evento (dall’11/04 al 15/04) si potrà acquistare il biglietto sia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di 20 euro (info e shop su www.vinitalyandthecity.com).

Cosa è Cesarine.com

Cesarine.com è la prima piattaforma online in Italia di food experiences con una community di circa 1.500 cuoche e cuochi amatoriali che lo scorso anno hanno aperto le porte di casa a oltre 48mila ospiti, prevalentemente internazionali (+65% rispetto al 2022).

Nata nel 2004 a Bologna come Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico Culinario Tipico d’Italia, nel 2014 la community diventa anche piattaforma sotto la guida dell’imprenditore tech Davide Maggi - ideatore di alcune tra le prime digital startup italiane e direttore esecutivo del Digital Marketing & Communication Executive Program della Bologna Business School. Al suo 20° compleanno Cesarine conta decine di candidature spontanee ogni settimana.