A Montagna di Gusto i sapori della Val Seriana e della Val di Scalve

Valorizzare il territorio attraverso l'alta cucina alla portata di tutti: Montagna di Gusto torna nel 2024 per offrire un'esperienza di gusto ancora più raffinata e coinvolgente. Dopo due edizioni di successo, la terza stagione della rassegna enogastronomica, organizzata dal Distretto del commercio Alta Valle Seriana-Clusone in collaborazione con Promoserio dal 15 marzo al 26 aprile, promette di stupire e deliziare i palati più esigenti con un viaggio culinario unico e indimenticabile attraverso i sapori della Val Seriana e della Val di Scalve. La cucina delle Magnifiche trova così la sua massima espressione, celebrata attraverso sei cene gourmet, in altrettanti ristoranti, ogni venerdì fino alla fine di aprile. La quota di partecipazione è fissa, 50 euro a persona.

Montagna di Gusto: un viaggio nei sapori della Val Seriana e della Val di Scalve

«La nostra cucina è un tesoro da esplorare e valorizzare. Non solo offriamo ai residenti e visitatori l'opportunità di assaporare le nostre specialità, ma creiamo anche un ambiente dove i nostri chef possono innovare e riscoprire le tradizioni. Vogliamo favorire lo scambio di esperienze e sapori tra i nostri talenti, per dare vita a una cucina unica e originale» dichiara Michele Lazzaretti, presidente del Distretto del commercio Alta Valle Seriana Clusone.

Montagna di Gusto: l'edizione 2024 punta sulla qualità della proposta culinaria

Uno dei tratti distintivi dell'edizione 2024 è la qualità della proposta culinaria, pensata per offrire un'esperienza gustativa autentica e indimenticabile. Un'altra novità di rilievo dell'edizione 2024 di Montagna di Gusto è l'iniziativa educational per i ristoratori promossa presso l'Agriturismo Contrada Bricconi: insignito nel 2023 della prestigiosa stella Michelin, si distingue come un'eccellenza nel panorama della ristorazione della ValSeriana.

Il programma di Montagna di Gusto 2024

Il coinvolgimento dei partecipanti in una cena conclusiva consentirà ai ristoratori di approfondire ulteriormente la conoscenza dei prodotti locali e delle tecniche culinarie, arricchendo ulteriormente l'esperienza gastronomica per i ristoratori.

Montagna di Gusto 2024: tutti gli appuntamenti

Ecco date e sedi delle serate di Montagna di Gusto 2024: