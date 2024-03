“100 Birre nel Castello”: la selezione di Quattroerre al Castello di Malpaga

Quattroerre presenta agli operatori Horeca l'ampia selezione di birre del proprio catalogo. L'appuntamento è al Castello di Malpaga a Cavernago (Bg) lunedì 18 e martedì 19 marzo, dalle 11:00 alle 18:00. La partecipazione è subordinata alla preventiva registrazione, da effettuarsi contattando direttamente Quattroerre tramite telefono o e-mail.

100 Birre con Quattroerre al Castello di Malpaga a Cavernago

Lo staff commerciale di Quattroerre ha organizzato un attraente percorso di conoscenza delle birre in catalogo che offre la possibilità di degustare 100 birre (delle quali 43 alla spina) e dialogare con gli esperti o i birrai di 19 birrifici provenienti da Austria, Belgio, Germania e Italia. La pausa gastronomica, con piatti caldi basati sull'uso creativo dell'ingrediente birra, aggiungerà il piacere della convivialità negli ambienti affascinanti del castello, una fra le location più suggestive di tutta la provincia bergamasca. Gli ospiti che lo desiderano potranno partecipare alle visite guidate al Castello di Malpaga e visitare la sede di Quattroerre a Torre de' Roveri (Bg).

“100 Birre nel Castello”, tutte le info dell'evento

Alcuni birrifici partecipanti saranno presentati, nei giorni che precedono l'evento, tramite la pagina Instagram. Sulla stessa pagina saranno svelate altre curiosità. Sul sito web di Quattroerre è disponibile una pagina dedicata all'evento con le informazioni essenziali.

«La nostra passione per la birra risale alla metà degli anni Ottanta, quando iniziammo a importare e distribuire birre pregiate dall'Europa. In Italia prevalevano i prodotti industriali e decidemmo di andare alla scoperta delle birre d'oltralpe. Oggi il numero degli appassionati della buona birra cresce e coinvolge un pubblico vasto: ciò crea opportunità commerciali per gli operatori del settore Horeca. 100 birre nel Castello è il modo più facile e piacevole per conoscere la nostra selezione di birre in bottiglia e alla spina» commenta Giampietro Rota di Quattroerre Group Srl.

