Only Wine Festival: l'eccellenza del vino a Città di Castello

Only Wine Festival è una manifestazione Talent Scout e mostra-mercato che, in undici anni di attività, ha conosciuto una crescita straordinaria sia in termini di partecipazione che di gradimento da parte del pubblico e degli addetti al settore. L'evento si terrà Sabato 27 e Domenica 28 aprile presso Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, nel cuore della cittadina umbra di Città di Castello (Pg), con una giornata dedicata agli operatori del settore Horeca il Lunedì 29 aprile.

Only Wine Festival a Città di Castello (foto: onlywinefestival.it)

I protagonisti indiscussi sono i migliori 100 piccoli produttori, cui il Festival è dedicato sin dalla sua nascita, per offrire loro uno spazio dove esprimere scelte innovative e coraggiose senza mai sacrificare la qualità. L'Only Wine si distingue anche per l'inclusione di case vinicole che rispettano criteri ben precisi, come l'età inferiore ai 40 anni, meno di 15 anni di storia, o le cantine fino a 10 ettari.

Only Wine Festival: un'opportunità per l'imprenditoria giovanile nel settore vinicolo

Il successo del format è stato immediato fin dalla prima edizione, offrendo un'opportunità di visibilità senza precedenti per l'imprenditoria giovanile nel settore vinicolo. La selezione avviene secondo criteri rigorosi e standard qualitativi elevati. Oggi, l'Only Wine Festival non è solo una vetrina per il territorio, ma anche un'occasione per promuovere la cultura enoica a livello nazionale ed internazionale, evidenziando le eccellenze e il dinamismo dell'Italia nel settore vitivinicolo.

Only Wine Ferstival, un‘opportunità imprenditoriale giovanile (foto: onlywinefestival.it)

Grazie all'entusiasmo delle nuove generazioni e alla loro voglia di sperimentare, si riesce a coniugare tradizione e innovazione, con un crescente interesse verso la sostenibilità. L'evento è diventato un punto di riferimento nel settore fieristico enoico, promuovendo non solo la produzione vinicola, ma anche la storia e il territorio italiani. Quest'anno, l'Only Wine Festival si apre alle realtà internazionali, accogliendo giovani vignaioli provenienti da altre nazioni, ampliando così l'orizzonte dell'evento.

L'evento offre una serie di appuntamenti coinvolgenti, tra cui degustazioni guidate da esperti del settore, incontri B2B come lo "Speed Wine-Date", e la mostra mercato che permette ai produttori di farsi conoscere direttamente attraverso la vendita dei propri vini. Organizzato con passione e competenza da esperti del settore come Francesco Saverio Russo, Pietro Marchi, Chiara Giorleo e Andrea Castellani, l'Only Wine Festival è diventato un appuntamento imprescindibile nel mondo del vino, offrendo un'esperienza unica di scoperta e degustazione delle migliori produzioni artigianali.

Palazzo Vitelli a Sant'Egidio

Piazza Garibaldi 2 - 06012 Città di Castello (Pg)

Tel 07585291