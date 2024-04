La “Festa del maritozzo” torna a Eataly Ostiense di Roma

Undicesima edizione per la Festa del maritozzo, da venerdì 19 fino a domenica 21 aprile, a Eataly Roma Ostiense. Il grande classico della tradizione romana sarà presentato nella sua versione dolce, il maritozzo tagliato a metà e farcito con panna montata, ma anche nelle varianti salate più originali e quindi con ripieni a base di carne, pesce o vegetariani.

Il maritozzo, il grande classico della tradizione romana

Gli ospiti alla Festa del maritozzo di Eataly Ostiense

Tanti saranno gli ospiti speciali: Bottega Ioli & Matteucci, pasticceria artigianale di Monteverde, farcirà al momento le sue brioche nella maniera classica, ma anche con zabaione, chantilly al pistacchio, tiramisù, fragole o l’originale Sacher, con una golosa sbriciolata di torta sacher e ci sarà anche il maritozzo “quello n’po’ salato”, con panna, ricotta, crumble al cioccolato e fluer de sel. Si prosegue in dolcezza con Fortunato, pasticceria di tradizione napoletana, che omaggia la città che sin dal 1961 apprezza le sue pastiere, sfogliatelle e gli altri suoi dolci partenopei, con una selezione di maritozzi: dalla panna e fino allo zabaione e amarene, passando per il pregiato pistacchio di Stigliano, direttamente dalla Basilicata. Ci sarà anche De Santis Santa Croce, laboratorio di famiglia aperto dal 1908, con le sue proposte, dalle classiche a quelle con frutti di bosco, pistacchio e ricotta e visciole. 5e28 Cucina e Miscele porterà i suoi maritozzi salati: con pollo alla cacciatora, salmone marinato o ancora la versione con melanzane, riduzione di pomodoro, salsa al basilico e parmigiano.

Il maritozzo in versione salata

Lo Stravizio StreetFood e il suo truck verde saranno a Eataly Roma con golose variazioni sul tema. Ecco allora il maritozzo con polpo arrosto, quello broccolo e salsiccia, polpette al sugo e parmigiano, vegetariano e anche il curioso pulled salmon, con salmone cotto a bassa temperatura e insalata coleslaw. Ci saranno a menu anche le proposte di Forno Monteforte, direttamente dal forno nel cuore di Campo dei Fiori: la versione dolce si arricchisce così di una farcitura di crema chantilly, mandorle salate o nocciole caramellate e scaglie di cioccolato. Da bere, una selezione di drink e bibite a cura di Eataly, cocktail speciali a cura di 5&28, i vini di Trebotti, azienda biologica della Tuscia e le birre di Birrificio del Ducato.

Il corso di cucina sul Maritozzo a Eataly Ostiense

Da non perdere anche il corso di cucina “Maritozzo: classico dolce o salato creativo?”, in collaborazione con Slow Food: venerdì 19 aprile alle ore 19 insieme allo chef Fabrizio Sepe i partecipanti scopriranno i segreti per realizzare un impasto a regola d’arte e le migliori farciture. Il festival è a ingresso gratuito. Tutte le proposte enogastronomiche potranno essere acquistate tramite gettoni, presso le casse dedicate. Inoltre, sono in vendita carnet speciali, per assaggiare le proposte a menu.