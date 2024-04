Una primavera di gusto al Conca Bella Boutique Hotel di Vacallo

Con l'arrivo della primavera e il prolungarsi delle giornate, la piazza si prepara ad accogliere gli ospiti per momenti all'aria aperta. È con piacere che si annuncia l'ingresso di Marco Zanotti come nuovo chef alla guida della cucina del ristorante Conca Bella presso il Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience Vacallo (Svizzera). I clienti saranno deliziati dalle sue creazioni culinarie mentre il team lavora alla nuova carta che sarà presto presentata.

Conca Bella Boutique Hotel e Wine Experience a Vacallo (foto: www.concabella.ch)

Inoltre, non perdete la proposta speciale del mese dedicata agli asparagi, disponibile già dalla prossima settimana. Giovedì 2 maggio, si darà inizio alla stagione degli aperitivi in piazza con un evento unico, offrendo ai presenti l'opportunità di gustare i nuovi drink e socializzare in un'atmosfera accogliente e rilassata, circondati da amici e familiari

Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience: gli eventi

Il Ristorante Conca Bella è pronto ad accogliere gli amanti della buona cucina con un'offerta speciale dedicata agli asparagi, disponibile dal 25 al 27 aprile. Lo chef ha ideato un menu esclusivo che celebra l'arrivo di questo versatile ingrediente primaverile, con piatti unici e innovativi che esaltano il loro sapore delicato e la consistenza croccante.

Ma le sorprese non finiscono qui: giovedì 2 maggio, il ristorante darà il via alla stagione degli aperitivi in piazza, invitando tutti a gustare le prelibate tapas accompagnate da una selezione di cocktail artigianali e bevande. Un momento conviviale da vivere immersi nell'atmosfera unica del ristorante, dove la passione per l'arte culinaria si fonde con il piacere della socialità.

Ristorante Conca Bella a Vacallo (foto: www.concabella.ch) Menu asparagi al ristorante Conca Bella (foto: www.concabella.ch) Aperitivi in piazza al ristorante Conca Bella (foto: www.concabella.ch) Festa della mamma al ristorante Conca Bella (foto: www.concabella.ch)

A partire dal 3 maggio, il Ristorante Conca Bella vi invita a scoprire la sua nuova carta, curata con passione da Marco e Christian e pensata per soddisfare e stupire ogni palato. Dai grandi classici del Conca alle creazioni più innovative, piatti unici dove la materia prima è sempre di prima qualità

Il Conca Bella ha recentemente rinnovato il suo ambiente, mantenendo intatte la qualità e la stagionalità dei prodotti locali, ma con un'atmosfera più libera e informale. Il 12 maggio ci sarà un menu dedicato alla festa della mamma, preparato con amore e dedizione.

Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience

Via Concabella 2 - 6833 Vacallo (Svizzera)

Tel +41 (0) 91 697 50 40