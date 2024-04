In Val di Rabbi si festeggia il tarassaco: torna Zicoria FestiVal di Sole

Ricco di bontà, di proprietà e di… nomi. Stiamo parlando del tarassaco, a cui è dedicata una rassegna ad hoc: lo Zicoria FestiVal di Sole, in programma dal giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio in Val di Rabbi, all’interno del versante trentino del Parco nazionale dello Stelvio. Escursioni, laboratori di cucina, degustazioni e cene a tema caratterizzano la quarta edizione della manifestazione dedicata alla cicoria selvatica e ad altre erbe più o meno diffuse nella valle solandra.

Il tarassaco protagonista dello Zicoria FestiVal di Sole. Foto: Giacomo Podetti

Tarassaco: un fiore, tanti nomi e proprietà

Dente di leone, dente di cane, soffione, girasole dei prati (oltre a zicoria, nella parlata degli abitanti): i modi per chiamare questa pianta così speciale sono svariati (e curiosi). Parimenti esteso, ma assai più utile, l’elenco dei suoi benefici. Per corpo, organismo, anima e mente. Il tarassaco, infatti, drena, depura e disintossica, stimola la diuresi, favorisce la digestione e riduce lo stress: virtù medicamentose note sin dall’antichità e sfruttate con l’utilizzo di radici, petali e foglie.

Il Tarassaco in cucina

Ma le potenzialità della zicoria vengono sfruttate ampiamente anche in cucina: grazie al suo sapore lievemente speziato, è impiegato in molti modi, dagli antipasti ai dolci (bevande comprese). I visitatori avranno l’opportunità di assaporarne il gusto particolare nelle iniziative organizzate in collaborazione con aziende agricole, osterie e ristoranti locali.

Insalata di zicoria Foto: Davide Zambelli

Tanti gli appruamenti di Zicoria FestiVal di Sole

Non solo cucina, comunque. La kermesse include infatti pure attività che consentiranno di scoprire e apprezzare gli innumerevoli pregi del tarassaco. Tra queste, la visita all'antico Mulino Ruatti seguita da un laboratorio di autoproduzione con zicorie e altre erbe; la raccolta di fiori di zicoria (assieme a una naturopata esperta) che serviranno per preparare piatti e ricette a tema, ma anche per dipingere quadri speciali. A riprova di come l’evento sia pensato per tutta la famiglia. Non mancheranno inoltre momenti musicali, tra dj-set e concerti live di cover band.

Lo Zicoria FestiVal di Sole rientra nel ricco calendario di “Aprile Dolce Fiorire”, rassegna (in programma sino al 2 maggio) organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole (associazione che raggruppa agricoltori, ristoratori, agrituristi e artigiani nata allo scopo di tutelare e mettere in risalto la tradizione enogastronomica della valle solandra) nel periodo di fioritura dei meli, proprio per celebrare questo spettacolare fenomeno che si ripete ogni anno.