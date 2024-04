Puglia e Toscana si incontrano a San Giovanni Rotondo per celebrare l'Ornellaia

L’incontro tra la cucina toscana e il palato pugliese celebra uno dei vini italiani più pregiati e invidiati al mondo: l’Ornellaia. L'evento enogastronomico "Chalet Royal" farà nuovamente brillare la Puglia domenica 7 aprile. Organizzato dal ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo, la rassegna, giunta alla quinta edizione, si prepara a stupire e deliziare i sensi dei partecipanti anche grazie al protagonista di giornata, l’Ornellaia, appunto.

Giuseppe Sollazzo, titolare del ristorante, promette un'esperienza indimenticabile, con una selezione esclusiva di prelibatezze e vini provenienti dalla rinomata cantina toscana Ornellaia. Fondata nel 1981 e di proprietà dei Marchesi Frescobaldi, Ornellaia è un'icona nel mondo del vino italiano e internazionale, celebrata per la sua qualità impeccabile e il suo terroir unico.

L'evento metterà in mostra i tesori enologici della cantina Ornellaia, offrendo ai presenti l'opportunità di degustare selezioni rare e pregiate. Dai pregiatissimi Leonia Rosè e Poggio alle Gazze fino al memorabile Ornellaia 2021 e Eligo Grappa Riserva, i vini proposti si sposano mirabilmente con i piatti ricercati e insoliti preparati dagli chef dello Chalet dei Gourmet.

Cosa si mangerà con l’Ornellaia in Puglia

Il menu, appositamente creato per esaltare i vini toscani di grande pregio e struttura, offre un crescendo di sapori e sensazioni. Si comincia con un eccellente Leonia brut rosè di metodo classico, accompagnato da un aperitivo di degustazione di salumi toscani e pizze di semola a padellino. Si prosegue con antipasti ghiotti come il coniglio in Maremma in velo di guanciale e spezie aromatiche su crema di fagioli zolfino e l'uovo molet su fonduta di Marzolino e tartufo nero pregiato toscano, abbinati al Poggio alle Gazze 2022.

I primi piatti, come i pici al ragù di cervo selvatico, si sposano perfettamente con una bottiglia Jeroboam di Le volte dell’Ornellaia 2022. E per i secondi, la guancia di chianina in lenta cottura al vino con cioccolato fondente al 70% trova il suo compagno ideale nell'Ornellaia 2021.

A San Giovanni Rotondo vini, violini e vinili

Ma l'esperienza non si ferma alla gastronomia. Accanto ai fragranti sapori della cucina toscana e ai migliori vini della cantina Ornellaia, lo Chalet Royal offre anche un menu artistico di grande appeal.

Il violino magico di Erica Loiacono e le note delle più amate canzoni di Mina nelle interpretazioni di Giovanna Russo creano un'atmosfera unica, mentre il dj Raffavoca trasporta il pubblico in un viaggio immersivo nei generi soul, funk e classic disco attraverso i suoi preziosi vinili.