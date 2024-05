 Dolomiti Horeca: in continua crescita verso le Olimpiadi Invernali 2026

Dolomiti Horeca è un momento di incontro fra gli albergatori e ristoratori con le aziende che riforniscono di beni e servizi questo importante settore. L’ospitalità e la ristorazione nelle aree rurali caratterizzano la maggior parte del lavoro degli operatori che frequentano Dolomiti Horeca, giunta quest’anno alla quarta edizione: 6-7-8 ottobre 2024. La fiera nasce proprio nel 2019, quando le Olimpiadi Inverali 2026 vengono assegnate a Milano-Cortina. La naturale vicinanza con la perla delle Dolomiti vede questa fiera impegnata ad accompagnare gli operatori Horeca verso questa opportunità.

Dolomiti Horeca tornerà dal 6 all'8 ottobre 2024

Dolomiti Horeca: trampolino di lancio per il turismo del Nord Est

Si tratta di un trampolino di lancio per lo sviluppo di tutto il settore turistico in un ampio territorio. Così Dolomiti Horeca ha trovato nel quartiere fieristico di Longarone (Bl) la sua sede naturale, collocata a metà strada fra le Dolomiti e le Colline di Valdobbiadene e Conegliano, entrambi Patrimonio Unesco.

Dolomiti Horeca ha trovato nel quartiere fieristico di Longarone la sua sede naturale

La zona geografica di maggior coinvolgimento riguarda soprattutto le aree montane e collinari del Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige, ma l’interesse si sta spingendo oltre grazie alle novità che caratterizzano sempre più l’esposizione.

A testimoniarlo ci sono i numeri del 2023: la terza edizione ha visto un ulteriore incremento del 30% degli operatori in visita. Mentre l’area espositiva per il 2024 segna un +25% rispetto allo scorso anno con importanti new entry a garantire una manifestazione completa e all’altezza di tutto il settore Horeca.

Dolomiti Horeca: masterclass e concorsi di pizza con i migliori chef e pizzaioli

Tra le novità, un ricco programma dedicato al mondo della pizza grazie alla partecipazione della “Quattro Spicchi Team Accademy” con concorsi e masterclass che vedranno protagonisti chef e pizzaioli del calibro di Rufo, Brunori, Gianotti, Tiziano, Vari, Spanò, Bucca, Alingeri, Mannello, Starità e Sorbillo.

Le tre giornate saranno caratterizzate da incontri b2b, masterclass, momenti di confronto e approfondimenti

Il futuro sostenibile passa dal turismo rurale che si articola in un complesso di attività di ricezione, ristorazione, organizzazione del tempo libero e prestazione di servizi finalizzati alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio sempre più inclusiva.

Grazie alla collaborazione con numerosi partner che rappresentano tutto il mondo Horeca, le tre giornate sono caratterizzate da incontri b2b, masterclass, momenti di confronto e approfondimenti per gli operatori del settore avendo come focus la qualità dell’offerta, la facilitazione del matching tra aziende e la ricerca di rappresentanti e manodopera specializzata, sempre più richiesta.

Ulteriori dettagli sul programma, il catalogo degli espositori e le modalità di accesso si possono trovare sul sito www.longaronefiere.it