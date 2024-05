Manca sempre meno al BrodettoFest di Fano: preparate i cucchiai!

Il cuore di Fano (Pu) batte per BrodettoFest, il Festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, che torna al Lido (Lungomare Simonetti), nei giorni 30 e 31 maggio e 1 e 2 giugno: quattro giornate per celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara e vivere un’esperienza gastronomica e culturale autentica. Il profumo caratteristico e il gusto unico del brodetto sono ormai un segno identitario della città, che durante il Festival si trasforma in un grande teatro di sapori: tra tutti, quello della zuppa alla fanese, da assaggiare tutti i giorni nel circuito dei ristoranti dedicato. BrodettoFest non è solo buon cibo, la kermesse è animata da cooking show, abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche, laboratori per bambini, mostre d’arte, talk show con grandi nomi del panorama culturale italiano, spettacoli, concerti e tantissime iniziative per un totale di circa cinquanta appuntamenti.

L’evento più atteso è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, una sfida a colpi di padelle e cucchiai, che coinvolge ben otto chef da altrettante regioni italiane: Matteo Crisanti (Abruzzo), Roberto Cerbara (Emilia-Romagna), Giuseppe Bizioli (Liguria), Daniele Tantucci (Marche), Matteo Donati (Toscana), Gabriele Biscotti (Puglia), Simone Ciccotti (Umbria), Daniele Zennaro (Veneto).

In giuria: Alberto Lupini direttore di Italia a Tavola, chef Igles Corelli, il giornalista e scrittore Nicola Dante Basile e chef Paolo Gramaglia. La gara è in collaborazione con la rivista nazionale Italia a Tavola. Si avvia per questa edizione un’importante collaborazione con lo storico brand di pentole italiane Moneta dal 1875. Per l’occasione è stata realizzata una pentola con il rivestimento naturale in FineGres in edizione limitata dedicata al BrodettoFest.

La pentola ufficiale della Gara Nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce sarà utilizzata dagli chef stellati nei cooking show in programma nella grande cucina del PalaBrodetto. La gara, nei giorni venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, quando si decreterà la regione vincitrice, sarà condotta dalla giornalista tarantina Monica Caradonna, volto di Linea Verde Life in onda su Rai Uno.

I cookingshow al PalaBrodetto sono firmati dalle grandi star della cucina italiana. Chef stellati e grandi cuochi della televisione si susseguono ai fornelli per deliziare il pubblico con i loro piatti, in una chiave di rivisitazione della ricetta tradizionale. Tra gli chef più attesi il napoletano stellato Andrea Aprea (domenica 2 giugno - ore 20) dopo essersi costruito una reputazione in Europa e in Italia, lo chef ha scelto Porta Venezia (Milano) come culla per un nuovo ambizioso progetto che porta il suo nome, un ristorante e un bistrot all'interno di un edificio storico sede della Fondazione Rovati.

Grande attesa anche per Igles Corelli, maestro incontrastato, insignito di cinque stelle dalla guida Michelin, volto storico de “Il gusto di Igles” sul canale di Gambero Rosso Chanell. Inventore della cucina circolare, nella sua cucina nulla viene trascurato o buttato, tutto viene trasformato, grazie alla tecnologia, alla ricerca alla sperimentazione, ma sempre caratterizzata dalla ricerca dei migliori prodotti. Il risultato è una cucina creativa, ricca di riferimenti locali, che sorprende ogni volta. Lo farà anche domenica 2 giugno alle ore 13 con un cooking show all’insegna della più buona cucina italiana.

Andrea Aprea e Alessandro Circiello

Portavoce della figura del cuoco come promotore della salute, Alessandro Circiello, porta (giovedì 30 maggio - ore 20) al Lido la sua passione per la sana alimentazione, di cui le zuppe di pesce sono un classico. Ospite fisso in tv sulle reti Rai, lo vediamo anche su Sky, Cnn International e Mediaset. Collabora con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) sul tema della valorizzazione dei prodotti alimentari, delle biodiversità e sulla promozione della dieta mediterranea. Cooking show in collaborazione con Earth System. Il coordinamento della cucina del Palabrodetto è a cura di Antonio Bedini (Apci).

A BrodettoWine in collaborazione con Food Brand Marche l’assaggio diventa emozione pura, grazie agli abbinamenti con i vini Doc e Docg del territorio, selezionati tra le migliori cantine vitivinicole delle Marche.

BrodettoFest: ricco calendario di eventi con ospiti d'eccezione

La Cucina dei pescatori alza il sipario sulla tradizione del brodetto. Protagonisti sono i pescatori fanesi, sapienti cuochi di mare e al centro della scena maxi pentole e padelle giganti per offrire la migliore ricetta locale con pesci del Mare Adriatico e una lista della spesa di circa 5mila brodetti da servire sulla scorta della passata edizione.

Il palco centrale del BrodettoFest

Al palco centrale alle ore 21.30 riflettori accesi su scrittori, artisti, attori, scienziati, divulgatori su temi di attualità, cultura e spettacolo con Brodetto Time che ha ospitato nel tempo grandi personaggi nazionali per parlare di cucina, mare, ambiente, territorio.

Giovedì 30 Maggio - Riccardo Scamarcio

Giovedì 30 maggio al Lido arriva Riccardo Scamarcio, una delle grandi star del cinema italiano. Attore e produttore cinematografico, oggi è al cinema con il film Sei fratelli di Simone Godano, distribuito in 201 sale cinematografiche. Il sapore del successo con Bradley Cooper e John Wick 2 con Keanu Reeves sono solo alcuni di una serie di lavori di Scamarcio in produzioni internazionali, fino al recente Race for Glory, del quale è attore principale, pei panni di Cesare Fiorio, ma anche sceneggiatore e produttore.

Riccardo Scamarcio

Nel 2018 ha ricevuto il premio come migliore attore non protagonista ai Nastri d’Argento per il film Loro 1. La sua carriera è ricca di pellicole di successo. Scamarcio è anche il proprietario di un'azienda agricola in Puglia, dove ha abbracciato la produzione vinicola e olivicola biologica. Il talk è condotto da Luca Caprara (Cinefortunae).

Venerdì 31 maggio - Diego Parassole

Venerdì 31 maggio si ride con lo spettacolo cabaret di Diego Parassole comico, umorista, oltre che scrittore. Autore del meccanico Pistolazzi, fa ridere e fa pensare. Con gli spettacoli “I consumisti mangiano i bambini”, “Che bio ce la mandi buona” e “Saldi di fine futuro” affronta i temi dell'ambiente, dei consumi e della sostenibilità.

Diego Parassole

Con lo spettacolo comico “Oh my food”, Parassole ci accompagna in un viaggio nel mondo dell'alimentazione con uno spettacolo “condito” con contenuti degni di una conferenza scientifica, ma raccontato col ritmo e col divertimento dei migliori spettacoli comici.

Sabato 1 giugno - Simona Molinari

Sabato 1 giugno infiamma il palco Simona Molinari, cantautrice pop jazz con all’attivo 7 album.?Ha duettato con numerosi artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni.

Simona Molinari

Ha cantato nei migliori teatri italiani e stranieri, dal Blue Note di New York al teatro Estrada di Mosca, ha partecipato a Sanremo due volte in gara e due volte come ospite.

Domenica 2 giugno - Renzo Rubino & La Sbanda

Domenica 2 giugno, dal palco del Lido, Renzo Rubino & La Sbanda trasformano il Festival in un’esperienza musicale vivace e unica grazie a un concerto da vivere e da ballare, una danza che è gioia pura.

Renzo Rubino & La Sbanda

Un tuffo nell’atmosfera suggestiva delle feste di paese con un nuovo e coinvolgente progetto che coniuga al meglio le qualità di un grande autore e performer pop con la tradizione bandistica italiana.

Salute dei mari, biotecnologie e futuro: gli incontri al BrodettoFest

Mare, ambiente e salute dell’ecosistema sono al centro degli incontri-dibattiti ospitati al palco centrale. Il 31 Maggio si parla di salute dei mari e di risorse marine con il direttore dell’Istituto per le Risorse e Biotecnologie Marine del Cnr Gian Marco Luna. Si discute di pesca, biotecnologie ed estrazione minerarie con uno sguardo allo stato presente e al futuro. Introduce Donato Giovannelli.

Durante il BrodettoFest incontri per discutere della salute dei mari

Sabato 1 giugno è sul palco Donato Giovannelli, professore di microbiologia presso l’Università Federico II di Napoli, e Francesca Buoninconti, divulgatrice scientifica e giornalista Rai Radio3 Scienza, che raccontano di esplorazione marina profonda con il loro podcast “Abissi: diario dai fondali del Pacifico”. Un'avventura ricca di suoni e immagini che narrano le immersioni di Donato Giovannelli a 2.500 metri di profondità sulla dorsale del Pacifico. Introduzione di Francesca Buoninconti.

Domenica 2 Giugno sarà Elisabetta Zavoli, fotografa ed esploratrice National Geographic, a raccontare l'invasione silenziosa del granchio blu nel Mediterraneo, e gli impatti che questo ha avuto sulle comunità locali. Un viaggio fatto di immagini e racconti della vita di chi combatte tutti i giorni questa invasione. Introduce Elena Panariello.

BrodettoKids: un mare di divertimento e cultura per i più piccoli

Per i bambini tanta cultura e divertimento con BrodettoKids in collaborazione con il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al mondo marino e all’importanza della sua biodiversità. Laboratori creativi, di movimento e di spettacolo, narrazione interattiva, favole e alla fine gustose e sane merende.

BrodettoKids

Tra gli eventi in programma “Se lo dice il Prof” con il prof Corrado Piccinetti (biologo marino) alla scoperta dei pesci del Mare Adriatico, Guarda&Gusta cooking show per bambini con degustazione, il laboratorio di educazione alimentare alla scoperta del cibo buono e giusto attraverso i cinque sensi a cura di Coldiretti e Campagna Amica e i laboratori a cura di Legambiente.

BrodettoBoat: un'occasione per conoscere il lavoro dei pescatori fanesi

Per scoprire Fano marinara e la sua tradizione millenaria si sale a bordo della BrodettoBoat, la motonave Queen Elisabeth, per conoscere da vicino il mare e l'attività dei pescatori, che si tramanda di generazione in generazione.

La BrodettoBoat

La 22ª edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, sostenuta dalla Regione Marche, Let’s Marche, da Camera di Commercio, Coldiretti Pesaro e Urbino, da IMT e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Main sponsor sono: Cash&Carry, Bcc Fano, Earth System. Sponsor: Banco Marchigiano, Famila, Moneta Made in Italy since 1875, Profilglass, GLS, Edil Pierantoni e Wider. In collaborazione con Federazione dei Ristoratori. Partner tecnico: Angelo Po, MePa. Media partner: Italia a Tavola, QN Il Resto del Carlino, PleinAir, Radio Subasio.

