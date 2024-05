Al Grand Hotel Alassio si sfidano i migliori pizzaioli d'Italia

Amanti della pizza? Il Grand Hotel Alassio vi invita a "I maestri della pizza", un viaggio culinario nell'eccellenza. I migliori pizzaioli d'Italia si sfideranno a colpi di preparazioni gourmet nel 18.97 Bistrot contemporaneo & Pizzeria napoletana, premiato con due spicchi dal Gambero Rosso. Si inizia il 9 maggio, alle ore 19:30, con Stefano Miozzo, pluricampione del mondo

Stefano Miozzo, pluricampione del mondo e protagonista de I maestri della pizza
I maestri della pizza in scena al Grand Hotel Alassio
Le creazioni di 18.97 Bistrot contemporaneo & Pizzeria napoletana

Le pizze in degustazione a "I maestri della pizza"

Tra le pizze in degustazione la creazione "Italiana" di Mehedi Hasan, una fresca combinazione di pomodoro polpa, misticanza con rucola, burrata, prosciutto crudo e pomodorino demi-sec, e la pizza "Benvenuti ad Alassio" con vellutata di patate, mozzarella di bufala Dop, pesto alla genovese, polipo fritto e zest di limone. Stefano Miozzo proporrà una selezione delle sue pizze signature, tra cui la tradizionale "Parmigiana Zio Mo'" (base alta idratazione integrale) con fior di latte, pomodoro al sugo datterino, melanzana fritta e Parmigiano Reggiano 40 mesi e la "Mare Nero" (base alta idratazione con semi in crosta, malto scuro e acqua di mare) con stracciatella, acciughe del Cantabrico, polvere di cappero e pomodorino demi-sec. Per gli amanti delle pizze contemporanee, nel menu ci sarà anche l'“Idea di Hamburger", una base alta idratazione con crosta di mais, fior di latte, provola affumicata, peperoni, tartare di Fassona piemontese, salsa tartara, pancetta affumicata croccante e rucola. Il tutto sarà accompagnato dalle migliori bollicine e cocktail esclusivi, selezionati con cura per esaltare i sapori unici delle pizze in degustazione.

Il calendario degli eventi de "I maestri della pizza"

Il calendario degli eventi "I Maestri della Pizza" prevede diverse date da segnare in calendario. Il 5 giugno sarà la volta di Giotto Pizzeria di Firenze, con il talentuoso Marco Manzi a guidare le creazioni culinarie. Successivamente, il 21 luglio, Il Pachino di Viareggio sarà ospite per una serata dedicata alla pizza e alle sue varianti più gustose. Infine, il 4 agosto, SP143 Pizzeria contemporanea porterà la sua esperienza nel mondo della pizza per concludere in bellezza il ciclo di eventi.

Parallelamente agli appuntamenti del ciclo "I Maestri della Pizza", durante tutta l'estate si svolgeranno gli eventi "Sotto un cielo di stelle", un'opportunità unica per gustare la cucina fine dining di famosi chef italiani nella cornice del Grand Hotel Alassio. Durante queste serate speciali, chef di spicco collaboreranno con l'exectuive chef del Grand Hotel Alassio, Roberto Balgisi, per creare menu esclusivi a quattro mani. Gli appuntamenti da non perdere sono quelli del 28 giugno 2024 con lo Chef Matteo Maenza di Lefay Resort, il 27 luglio 2024 con lo Chef Matteo Monfrinotti di Ristorante La Darbia, e il 23 agosto 2024 con lo chef Andrea Alfieri di Ristorante Magna Pars-L'Hotel à Parfum di Milano.