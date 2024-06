Ecco come festeggerà i 40 anni di storia l'Associazione verace pizza napoletana

Quaranta anni di storia, passione e tradizione per la pizza napoletana. L'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) festeggia a Napoli, da sabato 29 giugno a mercoledì 3 luglio, il suo quarantesimo anniversario con un ricco programma di eventi. Cinque giorni di incontri, assaggi, convegni e showcooking per celebrare la pizza napoletana, patrimonio gastronomico immateriale dell'Unesco e simbolo della cultura mediterranea. Un viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni che rendono la pizza napoletana unica al mondo.

«Il 40esimo anniversario di Avpn - sottolinea Antonio Pace, presidente dell'Avpn - si traduce in 40 anni di cultura, tutela delle tradizioni e raggiungimento di nuovi confini che hanno contribuito a rendere la vera pizza napoletana un fenomeno globale. Un risultato a dir poco entusiasmante, reso possibile dal lavoro dei nostri pizzaioli, da sempre impegnati nella divulgazione di questo prezioso prodotto. Trasmettendo i sapori del proprio territorio, per dimostrare che la qualità della pizza prescinde dalla posizione geografica ma trae origine dalla passione e dal talento del pizzaiolo. Un risultato che vogliamo condividere con tutti in nostri affiliati, gli amici storici e i partner dell'Associazione con 5 giornate che si prospettano il più grande evento dedicato alla Verace pizza napoletana».

Gli appuntamenti per i 40 anni dell'Associazione verace pizza napoletana

Fitto il calendario dell'iniziative in programma nel corso della manifestazione a partire da “Un abbinamento verace”, quattro serate che offriranno al pubblico di appassionati, stampa e professionisti del settore un percorso sensoriale che celebra il connubio tra la pizza napoletana e il vino. In collaborazione di Ais Campania, i pizzaioli dell'Associazione, provenienti da tutto il mondo, presenteranno le proprie creazioni in abbinamento alle più prestigiose denominazioni rappresentative dello straordinario patrimonio vitivinicolo italiano. Un tema per ogni giornata: si parte sabato 29 con “Un inizio in delicatezza: le pizze di mare”, domenica 30 sarà poi la volta di “Eleganza e complessità: le pizze vegetali”, “Un'esperienza frizzante: le pizza fritte” lunedì 1 e martedì 2 con “Una sinergia di gusti: i grandi classici”.

Tra i tanti appuntamenti da non perdere “Pizzaiolo per un giorno”, l'esperienza dedicato agli amanti della Verace pizza napoletana che avranno la possibilità di preparare questo straordinario prodotto insieme ai maestri pizzaioli dell'Associazione. Dall'impasto alla stesura, dalla cottura al condimento fino alla degustazione, ogni visitatore potrà vestire per alcune ore i panni del pizzaiolo e conoscere tutti i segreti di quello che non è solo una professione, ma un'espressione artistica e uno stile di vita. Una quattro giorni di masterclass immersive, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, all'interno dell'Avpn School, per far vivere un'esperienza all'insegna della condivisione a più mani. In questa occasione verranno impiegati le migliori materie prime fornite dai partner dell'evento, per mettere in luce la manualità e l'estro del pizzaiolo ma anche l'importanza della qualità degli ingredienti, valori imprescindibili che garantiscono l'eccellenza di tutte le pizze sfornate dall'Associazione.

L'ultima giornata, quella di mercoledì 3 luglio, sarà la volta di “Una Storia Verace” il convegno in programma dalle ore 10.00 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, per ripercorre la storia secolare della vera pizza napoletana e il percorso di successo di Avpn che, anno dopo anno, è diventata la realtà di riferimento per la tutela, promozione e valorizzazione di questo prodotto su scala mondiale. Una grande festa per raccontare 40 anni di traguardi, esperienze ed emozioni condivise con i pizzaioli dell'Associazione e gli appassionati di tutti i continenti. L'appuntamento vedrà in dialogo i brand ambassador e i grandi maestri Avpn dall'Italia e dal mondo, ma anche comunicatori, tecnici e professionisti del settore per un gran finale che abbraccerà il complesso e affascinante universo della pizza.