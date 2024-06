Jazz e beneficenza a Milano al ristorante Don Lisander

La location è fra le più suggestive nel centro di Milano e pur affacciandosi sulla frequentatissima via Manzoni, lo splendido giardino, che anticipa l’elegante sala principale ricavata dall’originaria cappella di Palazzo Trivulzio, fa capolino sulla strada quasi con timida discrezione. Insomma, un locale storico, nel centro di Milano, che custodisce il gusto della tradizione in una veste contemporanea, quasi vicino all’estasi ha scritto qualche ospite. L’insegna, Don Lisander, come è facile intuire, richiama uno dei più famosi milanesi, Alessandro Manzoni, affettuosamente chiamato Don Lisander appunto, che oltretutto abitava vicino al ristorante. Questo elegante e raffinato locale guidato da Stefano Marazzato insieme allo chef Massimo Moroni, che è anche presidente della Delegazione Lombardia di Apci (Associazione professionale cuochi italiani) prende parte alla Rassegna Blue Note Off, voluta dal noto locale milanese - Blue Note, appunto, che è molto noto per le rassegne musicali che propone -, per portare la musica jazz nei più importanti palcoscenici cittadini.

Il ristorante milanese Don Lisander

Don Lisander, note jazz e sapori raffinati

Per Don Lisander si tratta di una serie di appuntamenti che saranno ospitati nel riservato e accogliente spazio del proprio giardino. Per ogni serata, lo chef Moroni ha ideato un menu speciale per deliziare gli ospiti insieme alla musica. Un percorso gastronomico che percorre gusti, ingredienti e sapori capaci di raccontare la cucina di un ristorante storico e molto famoso, oltre alla creatività ed estro dello chef.

Un menu sempre diverso per ogni serata, dopo quello di esordio, giovedì 6 giugno con gli ospiti che sono stati trascinati dalla musica eseguita da Matthew Lee-“Piano Man”, esecuzione molto applaudita dagli ospiti che vi hanno partecipando rafforzando il ritmo con le proprie mani. Mentre dalla cucina arrivavano tre ottimi piatti come Tartare di gambero rosso “Don Gambero”, acciughe e limone, bufala affumicata, fiori di zucca, caviale Baikal; Riso carnaroli al nero di seppia, baccalà, cipolla rossa caramellata e lime; Lemon Pie.

Don Lisander, serate di jazz, buona cucina e beneficenza

Da aggiungere che le speciali serate del Don Lisander costituiscono anche un importante occasione benefica. Parte del ricavato, ha detto Marazzato, sarà devoluto a SLAFood, l’associazione che unisce il talento degli chef affiancandoli ai professionisti della scienza, per sostenere la raccolta fondi per la ricerca e specifici progetti di presa in carico nutrizionale delle persone malate di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) fondata da Davide Rafanelli, imprenditore monzese affetto appunto da SLA per unire il talento degli chef italiani per sostenere i progetti di presa in carico nutrizionale dei centri clinici specializzati che collaborano con l’Ospedale Niguarda.

Il programma di Jazz Nights at Don Lisander

Giovedì 13 giugno ore 20 - Nick The Nightfly – “Unforgettable” da Sinatra a Bublè

Carpaccio di branzino Islasur, pompelmo, avocado e zuppetta di agrumi

Baccalà Giraldo, piselli, provola affumicata e marmellata di tuorlo

Tartelletta di lamponi

Acqua, caffè, vino alla carta

150 euro a persona

Mercoledì 19 giugno ore 20 - Vince Tempera – “Da Fellini a Tarantino con tributo a Burt Bacharach”

Polpo dorato, cavolfiore, crumble di wasabi

Riso Carnaroli cotto in bisque, gambero rosa e Patanegra Blazquez

Bavarese al cioccolato e ciliegia “Donatella”

Acqua, caffè, vino alla carta

120 euro a persona

Mercoledì 26 giugno ore 20 - Mario Lavezzi – “E la vita bussò”

Battuta Piemontese “Madama Bianca”, caviale Baikal e vele di pane croccanti

Filetto di vitello in crosta, gateau di patate, senape e la sua salsa

Mousse ai tre cioccolati

Acqua, caffè, vino alla carta

140 euro a persona

Mercoledì 3 luglio ore 20 - Sergio Cocchi - “Omaggio a Ray Charles”

Conchiglioni ripieni di ragù di anatra, besciamella alla cannella e la sua riduzione

Filetto di maialino al pepe verde e patate montate

Bavarese al cioccolato “Foresta Nera”

Acqua, caffè, vino alla carta

100 euro a persona

Giovedì 11 luglio ore 20 - Stefano Signoroni – “Singing la dolce vita”

Carpaccio di manzo e verdure in carpione

Mezzi paccheri, melanzane, pomodori confit, menta e ricotta salata

Cheesecake e passion fruit

Acqua, caffè, vino alla carta

100 euro a persona

Mercoledì 17 luglio ore 20 - Gigi Cifarelli Quartet – “Piano man”

Medaglione di vitello al panko, soffice di patate e scalogno in agrodolce

Riso cacio, pepe, lime e guanciale croccante

Mousse al cioccolato e lamponi

Acqua, caffè, vino alla carta

110 euro a persona

Mercoledì 24 luglio ore 20

Joyce Elaine Yuille – “Our favorite standards”

Tonno Fuentes, mango e agrumi

Branzino rivisitato alla ligure

Bavarese al cioccolato e lampone “Biancaneve”

Acqua, caffè, vino alla carta

110 a persona

Don Lisander

Via Alessandro Manzoni 12/A - 20121 Milano

Tel 02 7602 0130