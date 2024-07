in sicilia

Etna protagonista al Grappoli Wine Festival: degustazioni, talk e musica a Belpasso Oltre 70 aziende vinicole ed olivicole presenteranno i loro prodotti in degustazione Grappoli, il winefestival etneo che per l'edizione 2024 sceglie il tema dei vulcani del Mediterraneo per raccontare vini, paesaggi e storie