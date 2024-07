In autunno a Treviso il gran finale della Tiramisù World Cup

L’edizione 2024 della Tiramisù World Cup è dedicata al Turismo delle Radici, il viaggio alla scoperta delle radici italiane e della storia familiare dei tanti connazionali all’estero. Si tratta del programma Italea promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Dopo le tappe oltreoceano dello scorso giugno, a San Paolo (Brasile) e a Toronto (Canada), la 8ª edizione della sfida golosa arriva a Treviso dal 10 al 13 ottobre.

Il Tiramisù creativo di Mario De Santis, che ha vinto la World Cup nel 2023

«Il Tiramisù è senza dubbio il dolce che più si è affermato come sinonimo di Italia nel mondo e vogliamo credere di avere dato il nostro contributo con la Twc- ha commentato Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna. Non vedo l’ora che le nostre gare prendano vita insieme ai tanti appassionati non-professionisti che provengono da ogni angolo del mondo e che sono pronti a offrirci la loro interpretazione del Tiramisù».

Tiramisù WorldCup, doppio confronto tra ricetta originale e creativa

La competizione prevede la creazione della ricetta originale del dolce (uova, zucchero, mascarpone, caffè, savoiardi e cacao) oppure in quella creativa (in cui è possibile sostituire il biscotto e aggiungere fino a tre ingredienti). «Questo evento, giunto alla sua ottava edizione, è un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici, ma anche innovativi, del tiramisù – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e al Turismo della Regione Veneto Federico Caner - Questa eccellenza regionale, che deve tutto il suo successo a sei ingredienti principali, racchiude in ogni cucchiaio il sapore della tradizione e delle radici venete, tant’è che è stato riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale nazionale anche dal ministero delle Politiche agricole. Ma per tutti noi non si tratta solo di un vanto, ma è la conferma che una ricetta tramandata di generazione in generazione ha saputo diventare il simbolo di Treviso e del Veneto».

L‘organizzatore Francesco Redi con il camipone Mario De Santis e l‘assessore Agricoltura Veneto Federico Caner

Tiramisù World Cup, un’efficace leva contro l’italian sounding

«L’evento Tiramisù World Cup è una straordinaria occasione di promozione globale, grazie anche alla rete delle camere di Commercio italiane all’estero – ha evidenziato il presidente della camera di Commercio di Treviso - Belluno| Dolomiti Mario Pozza - Questo evento con il contest della preparazione, non solo promuove il dolce, ma si può dire rappresenti un’efficace leva contro l’italian sounding e al contempo capace di rilanciare in Italia il vero gusto della ricetta originale, seppur rivisitata».

Così Mario Conte, sindaco di Treviso: «La crescita della Tiramisù World Cup, della partecipazione e del coinvolgimento alla gara e agli eventi correlati su scala mondiale sono veramente straordinari. Il Tiramisù non solo è il dolce italiano più conosciuto al mondo, ma è anche un simbolo, composto da pochi ingredienti che racchiudono un pezzo della nostra storia e della nostra identità». Media partner della manifestazione, La Cucina Italiana, storica rivista di gastronomia fondata nel 1929.