VinNatur Tasting 2025: vent'anni di vino naturale tra degustazioni e novità

Dal 5 al 7 aprile, lo showroom Margraf di Gambellara (Vi) sarà il palcoscenico per il ventennale di VinNatur Tasting, un evento imperdibile per gli appassionati del vino naturale e i professionisti del settore. Organizzata dall'Associazione VinNatur, la manifestazione vedrà la partecipazione di 180 vignaioli dall'Italia e da diversi Paesi europei, pronti a raccontare le proprie storie attraverso degustazioni e incontri dedicati.

VinNatur Tasting torna dal 5 al 7 aprile

VinNatur Tasting, l'edizione 2025

Tra le novità di quest'anno spicca la possibilità per i visitatori di acquistare direttamente le etichette degustate, con carrelli disponibili all'ingresso per agevolare gli acquisti. Anche la tasting room, dedicata a giornalisti e importatori, sarà rinnovata per offrire un'esperienza più tranquilla e riservata. L'area food proporrà una selezione di prodotti di alta qualità provenienti da piccole realtà italiane, per un viaggio nella cultura gastronomica che valorizza l'artigianato locale.

VinNatur Tasting nel 2025 festeggia il ventennale

I biglietti per VinNatur Tasting 2025 saranno acquistabili su Eventbrite a partire dal 1° febbraio. Il costo è di 30 euro per l'ingresso giornaliero e 50 euro per i due giorni, comprensivo di calice da degustazione, mappa dei produttori e catalogo. L'intero ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti di ricerca, formazione e iniziative benefiche promosse da VinNatur.

VinNatur Tasting, la sfida internazionale

VinNatur Tasting arriva a questo traguardo dopo il successo del suo primo evento internazionale, tenutosi a New York. Oltre 500 tra importatori, giornalisti e professionisti hanno partecipato, con le tre masterclass già sold out una settimana prima dell'evento.

Angiolino Maule, presidente e fondatore di VinNatur

«Realizzare una manifestazione oltreoceano era un sogno - dichiara Angiolino Maule, presidente e fondatore di VinNatur -. Nonostante le difficoltà logistiche, la soddisfazione di dialogare con un pubblico tanto competente quanto curioso è stata immensa». Ora l'attenzione si sposta nuovamente sull'Italia: «Dopo l'entusiasmo raccolto a New York, siamo felici di tornare a casa, pronti ad accogliere appassionati e addetti ai lavori per celebrare il vino secondo natura e rinsaldare il legame con il territorio».